Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 36 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 25 puanla 10. sıradaki Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Bursaspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Bursaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyor. Bursaspor Beşiktaş maçı saat 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak BJK Bursa maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor depaslamanına konuk olacak. Bursaspor Beşiktaş maçı cuma günü 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love taraftara seslendi: Kupaya geldim

Siyah-beyazlılar son yılların aksine bu sezon pas oyunundan daha çok ‘orta-gol’ü tercih ediyor. Ancak 1,71 boyunda olan ve 44 maçta sadece 2 kafa golü bulunan Brezilyalı golcünün gelişiyle birlikte bu oyun tarzı rafa kalkacak gibi.

Beşiktaş sonunda muradına erdi ve Vagner Love’ı renklerine bağladı. Cenk Tosun’un bonuslarla birlikte 27 milyon avroya Everton’a transfer olmasının ardından uzun süre yeni golcüsünü arayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor’un gol makinesi Love’ı kadrosuna kattı ama akıllara Beşiktaş’ın hücum planı geldi. Beşiktaş şampiyon olduğu son iki sezonun aksine bu sezon pas oyunundan ziyade daha çok kanattan gelen ortalarla rakip kalede gol arıyor. Cenk Tosun bu sezon kafa golleriyle de dikkat çekmiş, millî golcünün Everton’a gitmesinin ardından kafa gollerine bu defa Talisca devam etmişti. Öyle ki Brezilyalı yıldız bu sezon attığı 5 kafa golüyle bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor. Quaresma’nın Süper Lig’in en çok orta yapan ismi olmasında Beşiktaş’ın bu sezonki hücum planının etkisi büyük.

Pas oyununu çok seviyor

Bu durumda yeni transfer Vagner Love’ın Beşiktaş’ın oyun tarzına uygun olup olmayacağı merak ediliyor. Brezilyalı golcü Alanyaspor kariyerinde 44 maçta 34 defa fileleri havalandırırken bu gollerin sadece ikisinde kafasını konuşturdu. Kafa golleri konusundaki açığını ceza sahası içindeki etkinliğiyle kapatan 33 yaşındaki oyuncu, özellikle pas oyunlarının ardından isabetli ve sert şutlarıyla rakip takımları cezalandırdı. Vagner Love’ın bu oyun stili ile önceki iki sezondaki Beşiktaş’ın hücum tarzına çok daha uygun olduğu görülüyor. Bu durumda Şenol Güneş’in atak kurgusunu Love’a göre değiştirmesi mümkün. İki sezon önce bonservissiz olarak Monaco’dan Alanyaspor’a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuştu. 33 yaşındaki forvet bu sezon 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

'Hani tatile gelmişti?'

Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferi sonrası Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcunun Alanya’ya tatile geldiğini söyleyenlerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu “Ama şimdi Beşiktaş’a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık” dedi.

Aşk sadece filmlerde olurmuş

Beşiktaş, Vagner Love transferi için bir video yayınladı. Bir çok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda “Aşk sadece filmlerde olur derler’ ve ‘Bizse Come to Beşiktaş diyoruz” sözleri vardı. Love, siyah-beyazlı formayı giyip Başkan Orman’la poz verdi.

30 numarayı seçti

Alanyas’da 99 numaralı formayı giyen Vagner Love, Beşiktaş’ta ise 30 numarayı tercih etti.

Lisansı çıktı

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor’dan Vagner Love’ı transfer ettiğini KAP’a bildirdi. Lisansı da çıkarılan yıldız oyuncu Şenol Güneş isterse bugün G.Birliği maçında oynayabilir fakat sambacının karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.



Brezilyalı yıldız, “Yaptığım en iyi iş gol atmak. En iyi performansımı göstermek için de hazırım. Beşiktaş’a şampiyon olmak için geldim. Alanya'da şampiyonluğun imkânsız olduğunu biliyordum. Gol atmak benim sorumluluğum” dedi. Beşiktaş’ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin basın mensuplarının önüne çıktı. Soruları cevaplayan iki futbolcuya Başkan Fikret Orman da eşlik etti. Beşiktaş’a şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Vagner Love, şu ifadeleri kullandı: “En iyi performansımı göstermek için hazırım. Bu da gol atmak, gol atmaya da hazırım. Kupa maçında gördüğüm stattaki ambiyansın yokluğunu çok hissediyordum. Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Oynamak için buradayım. Özel çalıştırıcım var, onunla birlikte çalışıyorum. Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Buraya şampiyon olmak için geldim. Alanya'da şampiyonluğun imkansız olduğunu biliyordum. Gol atmak benim sorumluluğum. Negredo'ya saygı duymamız lazım. Benim de çalışıp kendi yerimi bulmam lazım. Aramızdaki rekabet çok sağlıklı olacak. Sahada kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapacak ve çok fazla gol atacak. Negredo’nun gol sayısı vermesi üzerinde baskı yaptı. Bizim için en önemlisi şampiyon olmak. Olurken gol kralı çıkarmayı da isteriz ama önceliğimiz şampiyonluk.”

Larin’in şaşkınlığı

Cyle Larin ise sözlerine Başkan Fikret Orman’a teşekkür ederek başladı. Türkiye’de çok sıcak bir şekilde karşılandığını belirten Kanadalı forvet, “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım” dedi. Beşiktaş’ın daha önce birçok maçını televizyondan izlediğini de sözlerine ekleyen Larin, “Ama burada bulunup hissetmek çok heyecan verici. Gençlerbirliği maçını stattan izledim. Daha önce böyle bir atmosfere tanık olmadım. Taraftarlar ilk dakikadan son dakikaya kadar takımın arkasındalar. Bu hiç şahit olmadığım şeyler. Beklediğimden fazlasını gördüm burada. Bir an önce sahaya çıkıp goller atmak için buradayım” diye konuştu. Larin’in bu cümlesinin ardından Başkan Fikret Orman ise, “Daha hiçbir şey görmediler” ifadelerini kullandı.

"Macera seven biriyim"

Vagner Love, kulübün ve taraftarın beklentisinin fazla olduğunu bildiğini belirterek, “Büyük takımda oynamanın baskısının farkındayım. Macera seven bir oyuncuyum. Gol atmak için de hazırım” dedi. Öte yandan Vagner Love, attığı gollerden sonra çalacak şarkıyı dinlediğini ve çok beğendiğini ancak ilk gole kadar bunun bir sır olduğunu söyledi.

"Atiba'yı örnek alıyorum"

Kanadalı forvet Cyle Larin, dünkü imza töreninde yaptığı açıklamada, vatandaşı Atiba’yı örnek aldığını belirterek, “Atiba çok iyi tanıdığım ve birlikte oynadığım bir oyuncu. Beşiktaş’taki maçlarını da izledim. Çok iyi bir oyuncu, büyük bir profesyonel. Şimdi benim de yapmam gereken onun attığı adımları takip etmek ve onu izlemek” ifadelerini kullandı.

Başkan Orman'dan transfer çalımı

Başkan Fikret Orman dünkü imza töreninde İngiltere’ye yaptıkları transfer çıkarmasının şaşırtmaca olduğunu söyledi. Orman dünkü imza töreninde yaptığı açıklamada, “Londra’ya turlar yaptık ama transferlerde ilgiyi bazen başka tarafa çekmek daha iyi oluyor” dedi. Transferi kapattıklarını söyleyen Fikret Orman, “Bu sene bizim için çok önemli. 3 sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hem içeride hem dışarıda “İnanın Çocuklar” besteleri ile Beşiktaş şampiyonluk potasına girmiştir. Önümüzde 3.5 aylık bir süreç var. Kenetlenerek bu şampiyonluğu alacağız. Şampiyonluğu kazanmak bir tek başkanın işi değil. Bu herkes ile mümkün olan bir şey. Bu sene buna herkes inansın” sözlerini kullandı.

Orman'a büyük destek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği başkanlığı için büyük destek aldığını söyledi. Başkan Orman, “13-14 kulübün başkanı beni aradı ve desteklediğini söyledi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nda yeni başkan bugün 12.00’de vakfın Maslak’taki merkezinde yapılacak toplantı ile belirlenecek.

Bursa’da büyük önlem

Beşiktaş’ın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağı maçta 3 bin polis ve 600 özel güvenlik görev yapacak. Ayrıca maçtan bir gün önce Bursa’ya gelecek olan Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otelin çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınacak. Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen karşılaşmada Bursaspor taraftarının tribünleri doldurması bekleniyor.

Töre yakında kadroda

Gökhan Töre’nin menajeri Ali Pektaş, yıldız ismin forma giymek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Pektaş, “Gökhan sakatlığını atlattı. Ancak forma giymek için biraz zamana ihtiyacı var. Gelecek haftadan itibaren kadroya girebileceğini düşünüyorum” dedi. Sezon başında dizinden yaşadığı sakatlığı atlatan Töre, Antalya kampında takımla çalışmalara başlamıştı.

Gönül’den iyi haber

Gençlerbirliği ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan Gökhan Gönül’den iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun dün yapılan kontrollerinde, sağ dizindeki ağrının önemli olmadığı ve tecrübeli oyuncunun Bursaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Gönül, kupa maçında ikinci yarıda yerini Adriano’ya bırakmıştı.

Fikret Orman: "Geçmiş geçmişte kaldı"

Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Fikret Orman geçmişin geçmişte kaldığını ifade ederek, “Kulüpler yeni bir başlangıç yapmışken geçmişi kurcalamanın anlamı yok” diye konuştu.

İstanbul’da gerçekleşen Kulüpler Birliği olağanüstü toplantısı sonrası başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi. 18 Süper Lig kulübün 17'si Orman'a oy verirken, sadece Fenerbahçe çekimser oy kullandı. Başkan Orman, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile beraber bu görevi veren kulüplere teşekkür eden Orman, “Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet edeceğiz. Herkesin camiasına hizmet etmenin haricinde spora hizmet etmenin bilincindeyiz. Arkamızdan iyi bir şekilde anılan işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Geçmiş geçmişte kaldı”



Geçmişin geçmişte kaldığını belirten Başkan Orman, “Kulüpler yeni bir başlangıç yapmışken geçmişi kurcalamanın anlamı yok. Biz elimizden geldiğince hizmet vereceğiz. Toplantılara katılımın başkanlık seviyesinde olması önemli ama Kulüpler Birliği'nde icraatlar daha önemli. Bu durum kulüpler tarafından daha fazla destek alır. Aydan aya toplantılardan daha fazla çalışıp, kulüpleri daha iyi bilgilendirip, mutabakat sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.