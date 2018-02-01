Londra ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı ve süreç tamamlanana kadar kulübün transferlerle ilgilenen yöneticisi Tony Henry'nin görevinin askıya alındığı kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri sürüldü. Kadrosunda altı Afrika kökenli futbolcu bulunan başkent temsilcisi, ocak ayında Senegalli Diafra Sakho'yu Rennes'e, Ganalı Andre Ayew'i de Swansea City'e göndermişti. Premier Lig'de 12. sırada yer alan West Ham United, düşme hattının dört puan üzerinde bulunuyor.
West Ham United'da ırkçılık krizi
01.02.2018 - 15:30 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle bir yöneticisini görevden uzaklaştırdı.
Etiketler : West Ham United,Tony Henry,ırkçı,
540689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/540689.aspx
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2
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42
23
19
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3
Fenerbahçe
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10
7
2
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22
15
37
4
Beşiktaş
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10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
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8
7
4
36
31
5
31
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Kayserispor
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5
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Göztepe
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9
4
6
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29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
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2
3
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14
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Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir Fk
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Takım
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A.
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A.
P.
1
Ümraniyespor
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11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
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4
Giresunspor
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7
4
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Balıkesirspor
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5
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8
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İstanbulspor
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5
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3
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7
Boluspor
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3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
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7
6
6
22
27
-5
27
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Gazişehir G.Ant
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6
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Altınordu
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Elazığspor
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Samsunspor
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7
7
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25
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22
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Adana Demirspor
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5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
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5
6
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32
2
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Denizlispor
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5
10
20
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-10
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17
Grandmedical Manisaspor
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2
11
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11
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Gaziantepspor
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1
4
14
7
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