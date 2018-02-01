Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, 2018 Dünya Kupası Finallerine katılacak Güney Kore ile Letonya A Milli Takımları arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek. İki takım arasında oynanacak karşılaşma 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.