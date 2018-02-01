Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça iyi başlayan temsilcimiz maçın başında farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da ilk 5 dakikalık bölüm 13-12 geçildi.

Kalan bölümde farkı tekrar arttırmayı başaran temsilcimiz ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. İkinci çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz ilk dakika geçilirken 28-19'luk skoru yakaladı.

TEMSİLCİMİZ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz ilk dakika geçilirken 28-19'luk skoru yakaladı. Farkı koruyan temsilcimiz ilk 5 dakikalık bölümü de 32-23 önde geçti. Kalan bölümde farkı 15 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz ilk yarıyı 43-31 önde tamamladı.

EFES FARKA KOŞTU

Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, periyot içinde farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Fakat periyodun son bölümünde Valencia, Erick Green ile etkili olarak farkı azalttı ve periyot 63-53 sona erdi.

Son çeyreğin başında Valencia Basket, 63-58 ile farkı 5 sayıya kadar indirmeyi başarsa da temsilcimiz ilerleyen bölümde tekrar farkı açan taraf oldu. Skor üstünlüğünü daha da etkili hale getiren temsilcimiz karşılaşmadan da 82-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 21. maçındaki 6. galibiyetini elde ederken Valencia Basket, 7 galibiyette kaldı.