Olympiakos evinde konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'u farklı geçti. Olympiakos ile Fenerbahçe Doğuş, Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 34-18 önde kapattı. İkinci yarıda ise Fenerbahçe Doğuş maça ağırlığını koydu ve farkı tek haneli rakamlara indirdi. İki takım soyunma odasına Olympiakos'un 46-36 üstünlüğüyle girdi.
Üçüncü periyotta ise Olympiakos yine maçı domine eden taraf oldu ve 3. periyodu 26-18 kazanırken, maçın toplam skorunda ise son periyoda 71-54 önde girdi.
Son periyottaki çabaları yeterli olmayan Fenerbahçe Doğuş, 40 dakika boyunca öne geçemediği gecede Olimpiakos'a 95-70 mağlup oldu ve sezonun 7. yenilgisini aldı.
SALON: Barış ve Dostluk
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Robert Lottermoser, Carlos Peruga
OLYMPIAKOS: McLean 12, Toliopoulos, Spanoulis 19, Milutinov 5, Strelnieks 19, Printezis 12, Papanikolaou 9, Mantzaris 6, Roberts 7, Bogris, Wiltjer 3, H. Thompson 3
FENERBAHÇE DOĞUŞ: J. Thompson 6, Melli, Melih, Wanamaker 7, Sloukas, Guduric 8, Vesely 8, Sinan 2, Kalinic 3, Muhammed 24, Ahmet 8, Datome 4
1'İNCİ PERİYOT: 34-18
İLK YARI: 45-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-54
5 FAUL ALAN: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)