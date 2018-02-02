Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalan ekibinin Camp Nou Stadı''da Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 67. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti. Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı. Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak. Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.