Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WTA 1 numarası Caroline Wozniacki ile ATP 3 numarası Marin Cilic’in Garanti Koza Arena’da düzenlenecek TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open tenis turnuvaları için İstanbul’a geleceği açıklandı. Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan Wozniacki ile Federer’e finalde kaybeden iki ismin İstanbul’a gelecek olması tenis dünyasının büyük ilgisini çekecek. Danimarkalı Caroline Wozniacki’nin katılacağı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Tenis Turnuvası 23-29 Nisan tarihlerinde, Hırvat raket Marin Cilic’in yer alacağı TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Tenis Turnuvası ise 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.



Hedef marka olmak

Ülkemizin teniste son derece önemli turnuvalara ev sahipliği yaptığını ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, bu durumun Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olduğunu belirtilirken, “Temel amacımız Türk tenisini bütün dünyada tanınan bir marka hâline getirmek ve çocuklarımızı tenis oynamaya özendirmek” ifadelerini kullandı. Turnuvada yer alacak millî raketimiz Çağla Büyükakçay da kadınlar tenisinin 1 numaralı ismi Caroline Wozniacki ile aynı turnuvada yer alacak olmasının kendisi için mutluluk verici olduğunu belirtirken, “Wozniacki-Çağla finali kulağa muhteşem geliyor” diye konuştu.