Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’a 95-70 mağlup oldu. Euroleague şampiyonluğuna ulaştığı geçtiğimiz sezonda finalde mağlup ettiği güçlü rakibine karşı maça çok kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz, rakibinin akıcı hücumlarına çözüm üretemeyince ilk çeyrek 34-18’lik Olimpiakos üstünlüğüyle sona erdi. Bobby Dixon’ın etkili bir performans sergilediği ikinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Obradovic’in öğrencileri Giannis Sferopoulos’un takımına bu bölümde sadece 11 sayı şansı tanıdı ve ilk yarı 9 sayılık Olimpiakos üstünlüğüyle tamamlandı: 45-36.



Kanarya oyundan düştü

Üçüncü periyodun büyük bölümünü Dixon, Wanamaker, Melih, Vesely ve Thompson beşiyle oynayan temsilcimiz Spanoulis’i durdurmakta oldukça zorlandı ve fark bu oyuncunun yüzdeli şutlarıyla son 10 dakikaya girilirken 17 sayıya çıktı: 71-54. Son bölümde açılan farkın da etkisiyle oyundan düşen Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve iki takımın galibiyet sayısı (14) eşitlendi. Olimpiakos’ta Spanoulis ve Strelnieks 19’ar sayıyla galibiyette başrolü oynarken, Fenerbahçe’de Dixon’ın 24 sayısı zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek için yeterli olmadı. Fenerbahçe Euroleague’deki 22. hafta mücadelesinde 9 Ocak’ta evinde Alman takımı Brose Baskets’i misafir edecek.