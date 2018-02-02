Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Giresunspor’la deplasmanda oynadığı maç sonrası teknik direktör Aykut Kocaman’ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Sezon başından beri “Bu takım şampiyon olacak” diyen, transfer sıkıntısına, üst üste gelen sakatlıklara, hakem hatalarına ve camia içinden yükselen çatlak seslere rağmen iddiasını değiştirmeyen Kocaman’ın Trabzon maçı sonrası yapmadığı çıkışı Giresun’da gerçekleştirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Tecrübeli teknik adamın “Bizim maçlarda kart çıkartan hakemlerimizin rakiplerimizin maçlarında çok daha ağır hareketler karşısında gözleri kapanıyor ve görmüyorlar” tepkisini, “Bu şartlarda ne ligde ne de kupada şampiyon olamayız” vurgusunun perde arkası aslında çok farklı.



Mücadele edemeyiz

Giresun’daki karşılaşma sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Aykut Kocaman, hakem kararlarındaki çifte standarda vurgu yaparken, “İstediğim tek şey biraz daha adalet” ifadesi kullandı. “Bize kart verilen pozisyonların aynısında rakiplere niye verilmiyor” diyen Kocaman, “Kimsenin hakkına hukukuna saldıracak bir yapım yok, öyle birisi değilim. Ancak enteresan bir durum var. Rakiplerimizin maçlarında gözleri kapanan hakemler, bizim maçlarda her şeyi çok net görebiliyor” isyanında bulundu. Aykut Hoca “Oyuncularım büyük çaba gösteriyor, ama bu da bir yere kadar. Ne benim ne de oyuncularımın bu organizasyonla mücadele etme gücümüz var. Ne olacağını bilmiyorum” sözleriyle de çaresizliğini dile getirdi.



Uyandırma çabası

Aykut Kocaman’ın patlama sebebi Hasan Ali’nin pozisyonunda penaltı çalmayan hakemin rakip lehine çok rahat penaltı vermesi görünüyor. Oysa bu tepki tek maçlık değil. Sezon başından beri birçok maçta aleyhine verilen ve lehine verilmeyen kararlar hocanın sabrını tüketmiş durumda. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri için durumun tam tersi olması da cabası. Ama Fenerbahçe Yönetimi’nin bu süreçte sessiz kalması ve sarı-lacivertlilerin en büyük gücü olan taraftarların da takıma destek vermek yerine protesto etmesi tecrübeli teknik adamın sinirlerini altüst etti. Arkasında beklediği desteği bulamayan Kocaman, camianın uyanması umuduyla sessizliğini bozma kararı aldı.

Skrtel’den kötü haber

Fenerbahçe’de savunma sıkıntısı uzun süre devam edecek görünüyor. Yiğithan’ın sezonu kapattığı sarı-lacivertlilerde Neto ve Skrtel’in de kısa vadede takıma katılması mümkün değil. Sağlık heyeti iki lejyoneri Başakşehir maçına yetiştirmek için yoğun tedavi uygularken, Gençlerbirliği karşısında Neustädter’e Josef’in eşlik etmesi bekleniyor.



Ozan’a kapı aralandı

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldıktan sonra Crystal Palace’ın kapısından dönen Ozan Tufan’a af gündemde. Teknik direktör Aykut Kocaman, kariyerinin bitmesini istemediği Ozan’a bir kere daha şans verebilir. “Benim felsefem insan harcamaya yönelik değil, esas olan Fenerbahçe’nin menfaatleridir” diyen Kocaman, toparlanması hâlinde Ozan’dan faydalanmayı düşünüyor.



Altyapıdan çözüm

Şampiyonluk kovalarken devre arasında transfer yapmayan tek takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, çareyi içeriden çözüm üretmekte buldu. Sarı-lacivertliler, stoper açığını kapatmak için altyapıdan Batuhan Yılmaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği sınavında kadroda olması bekleniyor.

Kocaman PFDK’da yönetim isyanda

Aykut Kocaman beklendiği gibi PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada Kocaman’ın Giresunspor maçı sonrası verdiği beyanatların ‘sportmenliğe aykırı’ olduğu gerekçesiyle tedbirsiz olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi. Sevk üzerine sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden sert bir açıklama yapıldı. Bildiride, “Kocaman’ın PFDK’ya sevkini utançla öğrendik. Hocamızın son derece insani, futbolu yönetenlere duyduğu güvensizliği, olabilecek en medeni biçimde dile getirmesinin futbolu yöneten mekanizma tarafından ‘sportmenliğe aykırı’ olarak değerlendirilmesi, hocamızın haklılığını en net biçimde ortaya koyuyor. Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının bir an önce, aklı selim kararlar alarak yanlıştan dönmesini bekliyoruz” denildi.

Bu hikâye bir başka

Ozan ve Valbuena üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilerin farklı bir amaçla organize edildiğini savunan Aykut Kocaman “Tam bir cambaza bak olayı. Aslında başka bir hikâye dönüyor. Pek çok kişi bana ahlaksızca saldırmaya çalışırken ben camiaya umut vermeye çalışıyorum” dedi.

Hakem kayıpları...

Göztepe deplasmanı. Kadu ceza sahası içinde Alper’in ayağına bastı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıyı es geçti. Maç 2-2 bitti. Kayıp 2 puan.

Akhisar deplasmanı. Önce Alper, sonra Skrtel tartışmalı kırmızı kartlarla atıldı. Akhisar 1-0 kazandı. Kayıp 3 puan.

Galatasaray derbisi. Kontra atakta Janssen’e yapılan kırmızı kartlık faul sarıyla geçiştirildi. Maç 0-0 bitti. Kayıp 2 puan.

Kayseri maçı. Fenerbahçe 3-1 öndeyken, Kana Bıyık, Janssen’e ceza alanında faul yapıyor. Hakem penaltı vermiyor. Maç 3-3 bitiyor. Kayıp 2 puan.

Trabzon deplasmanı. Önce Pereira, ardından Kucka, Alper’e kırmızı kartlık fauller yapıyor. Hakemden ses yok. Maç 1-1 bitiyor. Kayıp 2 puan.