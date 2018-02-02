Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig’de yoluna firesiz devam eden Galatasaray, kupa çeyrek finalinde Konya’nın konuğu oldu. Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle şehre de yeni bir motivasyon getiren yeşil-beyazlılar maça etkili başladı. Yedek ağırlıklı sahaya yayılan G.Saray’a karşı baskılı oynayan Konya ilk tehlikeleri de gerçekleştiren taraf oldu. 6’da Orkan’ın pasıyla soldan topla ilerleyen Eren ortasını yaptı, Hakan Balta araya girerek rakibinin gol vuruşu yapmasını engeledi. 10’da 6 pasın sol çaprazında topla buluşan Musa geriye dönerek vuruşu yaptı, top sağ direğe takıldı. 12’de bu defa G.Saray etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Sinan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş da direkte patladı.



Aslan sonradan açıldı

Dakikalar ilerledikçe G.Saray oyun kontrolü eline alsa da 40’ta golü bulan Konya oldu. Sağdan Orkan’ın kullandığı serbest vuruşta Eray boşa çıktı, Bourabia’ya çarpan top, Linnes’ten sekerek kalenin içine girdi: 1-0. Devreye mağlup giren Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka başladı. 50’de Belhanda sağdan ceza sahası üstündeki Sinan’la oynadı. Sinan’ın sert şutunu kaleci engelleyemedi, top ağlarla buluştu: 1-1. 5 dakika sonra orta alana yakın bölümün hafif sağ tarafından serbest vuruş kazanan G.Saray’da Selçuk İnan muhteşem bir orta kesti, kale önünde kafaya çıkan Serdar da harika bitirdi: 2-1. Konya mağlup duruma düştükten sonra yılmadı, yüklendi. 67’de Hadziahmetovic’in sağ kanattan yaptığı ortada Jahovic’in volesi üstten dışarı çıktı. Son bölümde karşılıklı ataklar yaşanırken son sözü yeni transfer Jahovic söyledi. 90+1’de Selim’in yükselttiği topta Makedon yıldız muhteşem bir kafa vuruşu yaptı ve skoru belirledi: 2-2.

Felsefemiz kazanmak

Maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Kupanın en güzel maçlarından birisi oldu. İyi mücadele verdik. Gomis 3. golü atsa daha avantajlı gidebilirdik. Yenilebilirdik de” derken skor avantajı için de, “Galatasaray oyun felsefesi olarak İstanbul’da bu skoru korumak düşüncesinde olmaz. Oradaki maç da iyi geçecek. Orada da kazanmak için oynayacağız” sözlerini kullandı. “Hakan Balta’nın sol beki idare etmesi zor” diyerek oyuncusuna stoperi işaret eden Terim, “Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok bir süreci geride bıraktık. Transfere ihtiyacımız vardı ama artık bundan sonra çıkacak 11’lerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Kararı kulüp verdi

Galatasaray’dan rekor bir ücretle Stoke City’nin yolunu tutan Badou Ndiaye, taraftarlara teşekkürlerini iletirken, “Galatasaray’ı desteklemeye devam edeceğim. Premier Lig hayalini kurduğum bir şeydi. Ancak bu transferde kararı veren taraf kulüp oldu” ifadelerini kullandı.



Hakan 271 gün sonra

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahaya çıkan isimlerden biri Hakan Balta oldu. Tecrübeli isim 271 gün sonra resmî bir maçta sahaya çıktı. Hakan Balta en son 6 Mayıs 2017 tarihinde Kasımpaşa’ya karşı resmî maçta oynamıştı.



Sivas zorlu olacak

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Serdar Aziz, “Buraya avantaj için gelmiştik. Maçı daha erken bitirmek istiyorduk. 3. golü bulmamız gerekiyordu ama olmadı. Sivasspor maçı zorlu olacak, iyi transferler de yaptılar ama biz Galatasaray’ız” şeklinde konuştu.

Sinan Gümüş: Turu geçeceğiz

Galatasaray’ın gol ayağı Sinan Gümüş, “Son dakikalarda gol yediğimiz için üzgünüz ama bunun ikinci maçı var. Taraftarımızın önünde turu geçeceğiz. Fatih Hoca, her zaman hazır olmam için sinyal veriyor. Şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Gollerim umarım devam eder” açıklaması yaptı.