Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA hakem eğitimcisi ve MHK’nın danışmanı Roberto Rosetti, teknolojinin futbolun içine girmesinin hakemlerin işini kolaylaştıracağını düşünüyor. TFF’nin Tam Saha dergisine röportaj veren İtalyan futbol adamı, “Video Hakem sistemi hakem hatalarını mutlak bir şekilde ortadan kaldırmayacak. Ancak VAR bir çeşit sigorta görevi görecek. Paraşüt gibi. Eğer VAR’ı uygun bir şekilde kullanabilirsen büyük olaylardan sakınabilirsin. Biz futbolun heyecanını öldüremeyiz. Bu heyecanı öldürmemek için de sadece çok açık hatalar için VAR söz konusu. Felsefemiz “en az müdahale, en çok yarar sağlamak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de görev yaptığı 1 yılı değerlendiren Rosetti “TFF hakemliğin gelişimi için çok büyük imkanlar sağlıyor” dedi. Eğitimlerin paralelinde hakemlerin teknik olarak da geliştiğini söyleyen eski hakem, “Her gün çok sıkı çalışıyoruz. Türk futbolu dünyada hakemler için en zorlu liglerden bir tanesi. Daha önce görev yaptığım Rusya ile kıyasladığımda Türkiye’de gelecek vadeden daha fazla hakem var. Dünya çapında bir hakem olan Cüneyt Çakır gibi hakemler yetiştirmeliyiz. Benim genç hakemlere tavsiyem alçakgönüllü olmaları, çok sıkı çalışmaları, bu çok güzel işi sevmeleri. Her zaman da doğru yönü bulmaları” diye konuştu.