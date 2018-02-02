Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çalımbay ile futbolcuların belediyenin tanıtım filminde rol aldıkları belirtildi.

Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için tanıtım filmi hazırladığı vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bu yıl 38'incisi düzenlenecek ve 18 Şubat Pazar günü start alacak Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun duyurularında kullanılmak amacıyla tanıtım filmleri hazırlıyor.Bu amaçla Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcular Yusuf Yazıcı veAbdulkadir Ömürtanıtım filminde rol aldı." denildi.

Açıklamada, tanıtım filminin detayları hakkında da bilgi verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Tanıtım filminde, oyuncuların maratona gitmek için idmanı yarıda bırakmaları konu alınıyor. Trabzonsporlu diğer futbolcuların da yer aldığı reklam filmi önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ayrıca Trabzon'un yetiştirdiği sanatçı ve spor adamlarına yönelik de reklam filmleri hazırlığını sürdürüyor."