Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminin son gününde Manchester City'nin kendisi için sunduğu 60 milyon sterlinlik teklif kulübü Leicester City tarafından reddedilen Riyad Mahrez, takımının son üç antrenmanına izinsiz şekilde katılmadığı için yüklü bir para cezayla karşı karşıya.

İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Telegraph, perşembe günkü antrenmanda da yer almayan Cezayirli futbolcuya kulüp yönetiminin 200 bin sterlin tutarında bir ceza vermeyi planladığını okuyucularıyla paylaştı. Gazetenin haberinde söz konusu tutarın, Mahrez'in iki haftalık ücretine denk geldiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Leicester City Menajeri Claude Puel'in hafta sonunda Swansea City ile oynayacakları maçın kadrosuna Mahrez'i büyük ihtimalle almayacağı da ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncunun bu protestosu sonrası nasıl yeniden takıma kazandırılacağı merak konusu.

Manchester City'nin 60 milyon sterlinlik teklifi karşısında Leicester City, Mahrez'in değerini 80 milyon sterlin olarak belirlemiş, bunun üzerine Manchester City transferden vazgeçmişti.

2015-16 sezonunda Leicester City'nin sürpriz bir şekilde Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında önemli pay sahiplerinden biri olan Riyad Mahrez, bu sezon çıktığı 24 lig maçında takımına 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.