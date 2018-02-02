Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal Everton maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Everton'ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Leicester City'i 2-1 yenerek galibiyet özlemine son veren Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Arsenal ise kendi evinde 3 puanı kaptırmak istemiyor. Maç öncesi futbolseverin aklında "Cenk Tosun kadroda mı?" ve "Arsenal Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorular var. Bu soruların cevabı sizler için hazırladığımız haberimizde. İşte detaylar...

Arsenal-Everton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta kapsamında Arsenal evinde Everton'u konuk edecek. 3 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30'da Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Everton maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek.

Sam Allardyce yönetimindeki Everton bu sezon geride kalan 25 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile 31 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.

Diğer yandan Arsenal ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi ile 42 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Arsenal kazandı

Ligin ilk yarısında Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Arsenal 5-2 kazandı. Arsenal'in galibiyet golleri 40. dakikada Nacho Monreal, 53. dakikada Mesut Özil, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 90. dakikada Aaron Ramsey ve uzatmalarda Alexis Sanchez'den geldi. Everton'da 12. dakikada Wayne Rooney ve 90. dakikada Oumar Niasse'ın golleri ise puan için yeterli olmadı.

Mesut kesin, Cenk soru işareti

Arsenal'de Mesut Özil'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Arsene Wenger'in kadroya ilk yazdığı isimlerin başında gelen Mesut'un Everton maçında da Arsenal'in en önemli silahlarından biri olması bekleniyor.

Diğer yandan ilk iki maçında olumlu sinyaller vermesine rağmen skora katkı sağlayamayan Cenk Tosun'un bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacağı konusu kesin değil. Sam Allardyce'in son maçta galibiyeti getiren hücum hattını bozmamayı tercih etmesi halinde Cenk yedekler arasında forma bekleyecek.