Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 berabere biten Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kazanılması gereken bir maç olduğuna değinen Güneş, “Maalesef 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamıştık. 1-0 oynarken inanılmaz hatalarımız bize goller yedirtti. Rakibimizin coşkusu arttık. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı. Son dakikada attığımız gol ne Bursaspor’a, ne bize yaradı. Galip geleceğimiz maçta 2 puan kaybetti. Hareketli maç oldu. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Bizim için kaybolan 2 puan oldu” diye konuştu.

“HATALARI FAZLA YAPTIK”

Oyuncularından memnun olduğunu ifade eden Güneş, “Ama hataları fazla yaptık. 1-0’dan sonra ikinci golü bulabilirdik. Tempoyu arttıramadık. Rakip de bizimkilerin yardımıyla goller attı. Bizim gibi büyük takımlar böyle gol yememeli. 1-0 öndeyken böyle gol yemek doğru değil. Gol pozisyonlarımızı gole çeviremedik. Rakip golleri atınca söylenecek bir şey yok. Bütün oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler” açıklamasında bulundu.

“BEŞİKTAŞ TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA OYNAR”

Salı günkü maçı düşündüklerini belirten Güneş, “Şartlar ne olursa olsun futbol oynayacağız. Bizim inancımız futbol oynayarak kazanmak. Hedef şampiyonluktur. Bugün de kazanmak için sahaya çıktık. Berabere kaldık. Sezon başında da söyledim, ister ben olayım, ister başkası olsun Beşiktaş takımı şampiyonluğa oynar” şeklinde konuştu.