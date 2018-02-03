Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya 1 resmi müsabakada soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Rumen teknik adam, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'un Osmanlıspor'a konuk olacağı maçta takımının başında bulunamayacak.