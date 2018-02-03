Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Futbol severler ise Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 37 puanla 3. sırada zirve yarışısın sürdüren Fenerbahçe, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 20 puanla 14. sırada bulunan Gençlerbirliği'ni Kadıköy'de konuk edecek. Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak hem haftayı 3 puanla kapatmak istiyor hem de zirve yarışını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında avantajlı bir skor elde ederek haftayı puan ya da puanlarla kapatmak istiyor. Pek, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte FB Gençlerbirliği maçı skoru, canlı bilgileri ve tüm detayları...

Fenerbahçe'nin konuğu Gençlerbirliği!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenerek moral buldu.

Fenerbahçe, haftaya 37 puanla lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Galatasaray'ın ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.

Ligde 12 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

FENERBAHÇE

Hopf, A.Oğuz-Politevich-Alper-Uğur, Khalili-Guidileye, Paraiba-Sessegnon-Aydın, Milinkovic

GENÇLERBİRLİĞİ

Volkan, Isla-Neustadter-Josef-İsmail, M.Topal-Elif, Dirar-Valbuena-Aatıf, Fernandao

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Son 6 lig maçında aldığı üçer galibiyet ve beraberlikle çıkışa geçen Gençlerbirliği, 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım'da Osmanlıspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı ise Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sizce Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı nasıl sonuçlanır?