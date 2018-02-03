Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Badou Ndiaye İngiltere’nin yolunu tuttu, Fernando Reges’in sakatlığı uzadı; en büyük rol yine kaptan Selçuk İnan’a kaldı. 2011’den bu yana sarı-kırmızılı takımda sayısız başarıya imza atan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon başı ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Teknik direktör Igor Tudor’un ideal 11’in de hiç düşünmediği Selçuk, kulübeye çekilmişti. Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle öz güven depolayan ve devre arası kampını en verimli şekilde geçiren tecrübeli orta saha, yeniden geminin dümeninin başına geçti. Fernando’nun yokluğunda Donk ve Tolga ile beraber orta sahanın yükünü üstlenecek Selçuk İnan, kupadaki Konya maçında da başarılı bir performansa imza atıp, uzun süre de hafızalardan silinmeyecek bir sahne izletti.



Taraftarla barıştı

Mücadelenin 55. dakikasında sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Selçuk İnan, arkadaşları koşu yapacakları yeri ve nerede durması gerektiklerini eliyle gösterip, tam işaret ettiği noktaya topu yollayarak Serdar Aziz’e golü attırdı. Selçuk’un bu asisti taraftardan büyük övgü alırken, 32 yaşındaki futbolcu kendisine olan inancı en yüksek noktaya taşıdı. En az 1 ay sahalardan uzak kalacak Fernando’suz G.Saray bu süreçte Sivas, Antalya, Kasımpaşa ve Bursa gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Bu karşılaşmalarda fire vermek istemeyen sarı-kırmızılılarda en kilit isim Selçuk olacak. Fatih Terim de kaptanın performansının G.Saray’ın ligdeki konumunda belirleyici unsur olacağı fikrinde.

Fatih Terim’le 2 şampiyonluk

Fatih Terim, Galatasaray’daki 3. döneminde, 2 sezonda da şampiyonluk yaşamıştı. Selçuk İnan da bu sezonlarda takımın en kilit ismiydi. Bu sezon ligde ve kupada toplam 18 maçta süre alan ve 11 karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Selçuk’un 2 asist 1 golü bulunuyor.

YENİ TRANSFER HUZURLARDA!

Galatasaray, yarın DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Inter’den sezon sonuna kadar kiralanan sol bek Yuto Nagatomo, ilk idmanına çıktı. Japon futbolcu Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Antrenmanda dar alanda 5’e 5 çift kale maç oynandı. Galatasaray bugün yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Sivas’a gidecek.