Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Philippe Coutinho’nun 142 milyon avroya Barcelona’ya gitmesinin ardından Brezilyalı yıldızın boşluğunu dolduramadıkları yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Alman teknik adam “Sezon ortasında transfer yapmak çok kolay değil çünkü bu dönemde rakamlar normal değerlerin çok üstünde” dedi. Klopp, 2017’nin son günlerinde Southampton’dan Virgil van Dijk’i 75 milyon sterline Liverpool’a transfer ettirmişti.