Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maradona’nın avukatı Matias Morla, efsane futbol adamının ABD Başkanı Donald Trump’a hakaret ettiği gerekçesiyle ABD’ye giremediğini ifade etti. Maradona geçtiğimiz günlerde Venezuela TV kanalı TeleSur’a verdiği röportajda “Donald Trump bir kukladır” şeklinde konuşmuştu. Maradona bir davada savunma yapmak için ABD’ya gidecekti.