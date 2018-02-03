Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Giresun’daki çığlık Kadıköy’de cevap buldu. Sezon başından beri biriktirdiklerini, kupa maçı sonrası dile getiren Aykut Kocaman’ın tepkisine, Fenerbahçe yönetimi sessiz kalmadı. Sarı-lacivertliler, hakem hatalarıyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırlayarak TFF’ye gönderdi. Fenerbahçe’nin aleyhine çalınan hatalı düdükleri, lehine pozisyonlarda verilmeyen kararları görüntüler ve fotoğraflarla belgeleyip Federasyon’a yollayan Fenerbahçe Yönetimi, rakipleri de unutmadı. Dosyada, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin lehine verilen hatalı kararlar, aleyhlerine olan pozisyonlarda çalmayan düdüklerle ilgili kapsamlı bir bölümde yer aldı.



Hatalara bir son verin

Fenerbahçe’nin konuyla ilgili vurgusu ise “Adalet” oldu. Hakem kararlarının standart olması gerektiğini hatırlatan sarı-lacivertliler, aynı hakemlerin, benzer pozisyonlarda maçına, takımına, sahasına göre farklı düdükler çaldığının altını çizerken, formsuz hakemlerin dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Bizim aleyhimize, rakiplerin lehine verilen kararlar maçların sonucuna etki ediyor” söylemiyle yönetimlerdeki çifte standarda dikkat çeken yönetim, hataların bir son bulması gerektiğini belirtti. Sezon başından beri sessiz kalmaya gayret eden Fenerbahçe Yönetimi, bu sürecin devam etmesi hâlinde kapsamlı bir basın toplantısı yapma kararı aldı.

Tribünler kenetlendi

Son haftalarda takıma karşı yükselen protestoların Gençlerbirliği maçında son bulması bekleniyor. Önceki gün yayınladıkları ortak bildiriyle kenetlenme kararı alan tribün grupları, bugün tek ses olarak takıma destek verecek. Karşılaşmada yaklaşık 40 bin taraftar olması bekleniyor.



Fener’de 6 eksik

Gençlerbirliği maçı öncesi F.Bahçe’de sakatlık kâbusu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Hasan Ali, Skrtel, Giuliano ve Janssen bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Neto ve Şener ise henüz hazır olmadıkları için G.Birliği maçı kadrosunda yer almayacak.

Ruhunuzla oynayın

Sıkıntılı bir süreçte geçen Fenerbahçe’de takımı toparlayabilmek adına sesini yükselten teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi oyuncularıyla duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Camianın kendilerinden şampiyonluk beklediğini vurgulayan Kocaman “Biz Fenerbahçe’yiz. Her maçta kazanma ruhunu sahaya yansıtmak zorundayız. Sahada, taşıdığınız formanın hakkını verin” dedi. Tecrübeli teknik adam “Puan kaybetme lüksümüz yok. Gençlerbirliği’ni yenmeye mecburuz. Başakşehir maçı ise şampiyonluk mücadelesinde iddiamızı ortaya koyacak” diye konuştu. Kocaman “Takım olmak demek, aynı değerleri paylaşıp ortak bir hedefe kilitlenmek demektir. Bizim ortak hedefimiz de Fenerbahçe’nin başarısı. Eksiklerimiz var, ama biz Fenerbahçe’yiz” sözleriyle oyuncularından maksimum mücadele istediğini ifade etti.