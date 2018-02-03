Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş seriyi bozdu, önceki 9 maçta da mağlup ettiği Bursaspor’la deplasmanda son anlarda bulduğu golle berabere kaldı: 2-2. Cezalı Babel’in yokluğunda Lens, sakat Atiba’nın yerine ise Medel orta alanda görev alırken, stoperde Pepe-Vida ikilisi vardı. Gerilimli deplasmanda baskıyı henüz 13. dakikada Adriano’nun füzesiyle kırdı Beşiktaş: 1-0. Siyah-beyazlılar rahat bir oyun ortaya koyarken maçın seyri bir anda değişti. Yusuf Erdoğan’ın önderliğinde gaza bastı Timsah. Dakika 37’de Titi’nin vuruşunu çıkarmaya çalışan Negredo kaleyi şaşırınca skor eşitlendi: 1-1. İlk yarının sonunda ise Delarge sahneye çıktı ve soyunma odasına Bursaspor 2-1 üstün girdi. İlk yarıda ev sahibi ekibin dört şutunun da kaleyi bulması dikkat çekiciyidi.



Bütün golcüler sahada

İkinci yarının başında golle burun buruna geldi Beşiktaş ama Lens’in kale ağzından yaptığı vuruşu kaleci Harun inanılmaz bir şekilde kurtardı. Bu pozisyonun hemen ardından Lens’in yerine giren Vagner Love’un bomboş pozisyondaki kafa vuruşunu Harun yine çıkararak Beşiktaşlılara saç baş yoldurdu. Şenol Güneş 69’da Gökhan Gönül’ü çıkarıp Caner Erkin’i oyuna alınca sağ beke Adriano geçti. Orta saha oyuncularının hücum bölgesine topu aktarmakta zorlanması sebebiyle Beşiktaş pozisyon bulmakta oldukça zorlanıyordu. Aziz Behich 78’de sürpriz bir şekilde bindirme yaptı ve sol çaprazdan çektiği sert şutu Fabri güçlükle kurtardı. Oğuzhan’ın yerine Mustafa Pektemek de girdi ve golcüler üçlendi. Dakika 90+2’de Negredo’nun golü skoru eşitledi ve nefes kesen maç 2-2 sona erdi.

Siftahına Harun engeli

Kartal’ın yeni transferi Vagner Love, 56. dakikada Lens’in yerine oyunan girerek ilk defa siyah-beyazlı formayı giydi. Brezilyalı oyuncu oyuna girdiği andan itibaren oldukça istekli bir görüntü çizdi. Hatta oyuna girer girmez bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Harun inanılmaz kurtarışıyla Love’un ilk maçında golle tanışmasına izin vermedi. Brezilyalı yıldız, Bursaspor maçında kaleye 3 defa şut çekerken, birinde isabet sağladı.

Negredo geç açılıyor

Siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü uzatma dakikalarında kaydeden Negredo, Süper Lig’de forma giydiği son 7 maçta 5 gole katkıda bulundu. İspanyol golcü, son 7 lig maçında 4 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı. Negredo’nun ligde attığı 5 golün 4’ü ise maçların 75. dakikalarından sonra geldi. Beşiktaş 1-0 öndeyken skora eşitliği getiren golü kendi kalesine atan 32 yaşındaki oyuncu, bu golden sonra hatasını telafi etmek için çok çalıştı. Son anlardaki golüyle takımını yenilgiden kurtaran İspanyol yıldızın karşılaşma sonrasında oldukça keyifsiz gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.