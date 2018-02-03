Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası "Allahü ekber" diye bağıran Bursaspor taraftarını eleştirdi.

ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM



Dilmen, "Çok rahatsız olduğum bir konu var. Yahu Allah aşkına ne oluyor arkadaşlar. Tribünlerde "Allahü ekber" sesleri. Ne oluyor arkadaşlar, kurban mı kesiyorsunuz? Avrupa maçlarında penaltılara kalıyoruz hemen "Ya Allah Bismillah" diyorlar. Bu nedir arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çok üzülüyorum ya. Orası futbol sahası. Yapmayın lütfen. Hiç anlam veremiyorum" dedi.