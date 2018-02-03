Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'a dondurucu soğuklar dışında uyum sağlayan Robinho, antrenmanlarda arkadaşlarına sık sık şaka yoluyla "Yaz ne zaman gelecek?" diye soruyor.

Kone başta olmak üzere yabancı oyuncular belli bir süre sona hava değişimini atlatacağını Robinho’ya söylerken, teknik direktör Samet Aybaba da Brezilyalı oyuncunun zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"ZAMANLA ALIŞACAK"

Tecrübeli hoca, "Robinho’nun kalitesi dünya çapında, takımla da uyumu iyi. Ancak Brezilya’dan geldiği için soğuk havaya henüz ayak uyduramıyor. Bu çok doğal. Zamanla alışacaktır" dedi.

"GALATASARAY'A KARŞI İKİNCİ YARI OYNAYACAK"

Geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez forma giyen ve son 20 dakikada oyuna giren Robinho, yarınki Galatasaray maçını iple çekiyor. Samet Aybaba, hazır olduğunu söylemesine rağmen Sambacıyı büyük ihtimalle ikinci yarıda oyuna sürecek. Tecrübeli hocanın, fizik olarak henüz tam kapasiteye ulaşmadığı için Robinho’yu ilk 11'de değerlendirmek istemediği öğrenildi.