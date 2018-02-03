Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Stoke City'ye giden Badou Ndiaye'nin transfer sürecine dair konuşan Mustafa Cengiz, "Biz göndermek istemedik. Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza 'kalmak istiyorum' dedi. Kalmak istiyorum deyince biz asla 'Ndiaye'yi satalım, mali sorunu halledelim' demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon euroluk bir teklif vardı. Almadığım dediği bir yüzde 10 menajer ücretli bir teklif bulduk. Bir de 600 bin euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik" ifadelerini kullandı.

"NDIAYE'Yİ MENAJERİ ZEHİRLEMİŞ"



Daha sonra yaşanan gelişmeleri de aktaran Başkan Cengiz, "Sonunda nedense, Ndiaye'nin enteresan bir menajeri var, o nasıl yaptıysa hocamın tabiriyle çocuğu zehirledi. Ndiaye çok iyi, temiz bir çocuk. Sevgili hocam görüştüğünde 'bu çocuğu zehirlemişler' dedi, göndermem gerek. Biz anlaşamazsak hocamız 3 gün içinde tekrar alabileceğini söyledi. Bu arada Stoke City çok bastırdı. Bunun tabii Dünya Kupası var, biz de yüzde 15 pay koydurduk, satılması muhtemel olduğu için. 16 milyon euroya getirdik, ayrıca istenen komisyonu yüzde 1 milyon euroda tuttuk, yüzde 10'da tutmadık. 600 bin euroyu ödemeyiz dedik ve netice olarak Galatasaray'a minimum, ileriki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz" açıklamasını yaptı.