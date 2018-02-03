Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Karabükspor Alanyaspor maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor, Alanyaspor ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Karabükspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı anlatımı ve skoru anbean bu haberde yer alıyor. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 9 puanla ligin son sırasına demir atan Kardemir Karabükspor, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek; 21 puanla 12. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Karabükspor, Alanyaspor karşısında 3 puanı alarak kötü gidişe bir dur demek istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise üst sıraları zormalak adına Karabükspor deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Karabükspor Alanyaspor maçı canlı anlatım detayları, skoru ise dakika dakika buradan aktarılıyor...

KARABÜKSPOR, ALANYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da hakem Arda Kardeşler’in yöneteceği müsabakada Karabük ekibinde kendisine takım bulması için izin verilen Kerim Zengin ve sakatlığı bulunan Cem Özdemir ile cezalı Skulason forma giyemeyecek.

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Çağlar- Hakan, Kravchenko, Özgür, Ibanez, Bliznichenko, Osman, Murat, Traore, Leandrinho, Ergin Keleş

SAKAT: Yok

CEZALI: Skulason

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 22 TL, Maraton Tribünü 11 TL, Kale Arkası 6 TL, Misafir Tribünü 6 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR

Riou, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes

SAKAT: M'Billa, Haydar

CEZALI: Fofana

KARABÜKSPOR, TRANSFERİN ZİRVESİNDE YER ALDI

Devre arasında maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırıp yaptığı transferlerle adeta yeni bir kadro oluşturan Kardemir Karabükspor ara transfer döneminin zirvesinde yer aldı.

Sezona büyük umutlarla giren ve ardından yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon oldukça zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor, ara transfer döneminde kadrosunda bulunan 14 oyuncu ile yollarını ayıran kırmızı - mavili ekip 13 yeni oyuncuyu da kadrosunu kattı.

Süper Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşayan Karadeniz temsilcisi 19 haftada topladığı 9 puan ile ligin dibine demir attı. Bu sezon ligin 2. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-1 ve 8. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen Kardemir Karabükspor, daha sonra üst üste oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyet alamadı. Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'dan birer puan alabilen Karabükspor, 14 maçla ligin en çok kaybeden ve 14 golle de en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Kadrosunda bulunan yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırmak zorunda kalan Karabükspor dün gece itibari ile son bulan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncular ise şu şekilde:

Gelenler: Özgür Yılmaz (Giresunspor), Furkan Kaçar (Sultanbeyli), Antın Kravchenko (Olimpik Donetsk), Cem Özdemir (Sivasspor), Marius Alexe (Aris Limassol), Leandrinho (Sivasspor), Yusuf Akbulut (Batman), Alican Karadağ (Kastamonuspor 1966), Murat Akın (Sakaryaspor), Ahmet Karadayı (ASV Geel), Herve Kage (Kortrijk), Ergin Keleş (Sivasspor) ve Adam Stahl (Norrby)

Gidenler: Serdar Deliktaş (Gazişehir), Dany (Akhisar), Valerica Gaman (FCS Bucuresti), Gheorghe Grozav (Bursaspor), Andre Poko (Göztepe), İlhan Depe (Kasımpaşa), Yatabare (Konyaspor), Paul Papp (Sivasspor), Yevhen Seleznyov (Akhisar), Barış Başdaş (Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), Ahmet Şahin (Giresunspor), Gabriel Torje (Akhmat Grozny) ve Cristian Tanase (FCS Bücüresti).

Kardemir Karabükspor moral arıyor

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un teknik direktörü Levent Açıkgöz, "Moral arıyoruz, moral bulmak zorundayız. Bu çocukların da öz güveninin gelmesi anlamında puan ya da puanlara ihtiyacımız var." dedi.

Açıkgöz, Hasan Doğan Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Ligin 19. haftasında deplasmanda 5-0 yenildikleri Medipol Başakşehir maçındaki oyun tarzlarını kabul etmediğini belirten Açıkgöz, şartlar ne olursa olsun futbolcuların başları dik oynaması gerektiğini ifade etti.

Cezalı ve sakat oyunculara değinen Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Olafur Ingi Skulason’nun cezası bir maç sonra bitiyor. Sakatlığı bulunan Herve Kage çalışmalara başladı. İnşallah takım bütünlüğünü sağladıktan sonra sahada daha çok koşan, mücadele eden, bir şeyler üreten takım pozisyonuna yavaş yavaş geleceğiz. ’Yavaş yavaş’ derken de her oynadığımız maç, her puan, kaybettiğimiz maç bizim için de dezavantaj oluyor. Moral arıyoruz, moral bulmak zorundayız. Bu çocukların da öz güveninin gelmesi anlamında puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Şu anda da Aytemiz Alanyaspor maçına kitlendik, hazırlıklarımız başladı."

"Çok kırılgan bir yapımız var"

Kampa 11 oyuncuyla başladıklarını, gelen oyuncuların birçoğunun hazırlıkların son sürecinde aralarına katıldığını vurgulayan Levent Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bazı oyuncuların bir iki antrenmanla maça çıktıkları oldu. Sahada maalesef düşüncelerimizi yansıtamadık. Buradaki sıkıntı çocuklarda değil. Yapamazsak biz yapamamışızdır, çünkü onlar bir araya yeni geldi. Bu birlikteliği yavaş yavaş gösterecekler, bunu da herkes zaten görecek. Kondisyondan ziyade çok kırılgan bir yapımız var. Golü yedikten sonra direncimiz maalesef kırılıyor.

Ondan sonraki mücadeleyi üst seviyeye çıkarmamız gerekirken yapamadık. Maalesef oyunu bir türlü kuramadık. Peş peşe gelen gollerden sonra demoralize olduk, bir varlık gösteremedik. İnşallah aynı kazayı bir daha yaşamayacağız, yaşatmayacağız diye düşünüyorum."

Taraftarların artık tribünleri doldurması gerektiğini kaydeden Açıkgöz, "Matematiksel hesap bitmediği sürece bu ligin ferdiyiz, üyesiyiz. Bu ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz

elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarımız da bu konuda ne olursa olsun bu takıma sahip çıkıp bu tribünleri doldurması gerekiyor. Maalesef bu tribünleri bir türlü dolduramadık. Artık Karabük’ün de şehir olarak bu takıma sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor galibiyet alamadı. Karabükspor'un tarihinde Süper Lig'de üç veya daha fazla karşılaşıp yenemediği üç takım bulunuyor (İstanbulspor, Orduspor ve Alanyaspor). Karabükspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünde gol atamadı.

Ligde deplasmanda oynadığı son dört maçı kaybeden Alanyaspor, bu maçlarda ortalama 2,8 gol yedi. Karabükspor ligde oynadığı son 11 maçın 10'unu kaybetti. Karabükspor, Süper Lig'de son 549 dakikada sadece bir gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla sahipsiz top kazanan iki takım Karabükspor ve Alanyaspor. Alanyaspor ve Karabükspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol yiyen iki takım. Bu sezon ligde Başakşehir'in ardından en az faul yapan takım Alanyaspor; Karabükspor ise ligin en fazla faul yapan üçüncü takımı. Karabükspor kadrosunda bu sezon Süper Lig'de golü bulunan tek isim Gabriel Torje. Junior Fernandes, Süper Lig'de forma giydiği son 10 maçta 10 gole katkıda bulundu.