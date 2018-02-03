Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Yeni Malatya şifresiz canlı anlatım izle gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatya, Antalyaspor'un konuğu oluyor. Antalyaspor Yeni Malatya maçı canlı skoru ve detayları burada yer alıyor. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 18 puanla düşme hattında 16. sırada yer alan Antalyaspor, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 26 puanla 10. sırada bulunan Yeni Malatya'yı kendi evinde konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Antalyaspor, Yeni Malatya engelini 3 puanla geçerek kötü gidişe bir dur demek için sahaya çıkıyor. Yeni Malatya ise güçlü rakibi Antalyaspor karşısında haftayı puan ya da puanlarla kapatmanın planlarını yapıyor. Bu zorlu Antalyaspor Yeni Malatya maçı şifresiz canlı anlatımı ve skoru anbean bu haberde yer alıyor. İşte detaylar...

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de dakika dakika aktarılacak. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Antalyaspor'da yeni transfer Hakan Özmert'in lisansı çıkartıldı. Hakan'ın Yeni Malatya maçına 11'de başlaması bekleniyor. Yekta, Salih ve William ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Evkur Yeni Malatyaspor da ise Azubuike cezalı, bunun dışında eksik ya da sakat futbolcu bulunmuyor.

Antalyaspor maç kadrosu...

Kırmızı-beyazlılar, idman sonrası tesislerde kampa girdi. Antalyaspor’un kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Ferhat Kaplan, Boffin, Ozan Evrim Özenç, Zeki Yıldırım, Diego, Celustka, Chico, Charles, Deniz Kadah, Maicon, Djourou, Sakıb Aytaç, Emre Güral, Hakan Özmert, Danilo, El Kabir, Doukara, Nazım Sangare, Yusuf Çelik, Harun Alpsoy, Jevtovic.

Antalyaspor gelenler: Hakan Özmert (Medipol Başakşehir), Souleymane Doukara (Osmanlıspor), Milan Jevtovic (Kiralıktan döndü)

Gidenler: Samuel Eto’o (Atiker Konyaspor), Samir Nasri (Karşılıklı fesih), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Jeremy Menez (Club America), Sandro (Benevento Calcio)

Evkur Yeni Malatyaspor

Gelenler: Matheus Doria Macedo (Olympique Marsilya), Gilberto Olivera Souza Junior (Sao Paulo), Berk Yıldız (Elazığspor), Gökhan Akkan (Mersin İdmanyurdu), Mustafa Eskihellaç (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

Gidenler (7): Yalçın Ayhan (Osmanlıspor), Murat Akça (Elazığspor), Emre Selen (Van Büyükşehir Belediyespor), Turgut Doğan Şahin (Çaykur Rizespor), Batuhan Altıntaş (Akın Çorap Giresunspor), Furkan Yiğit (Bayrampaşa), Ferhat Canlı (Amed Sportif Faaliyetler)

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında puan arayacak

Evkur Yeni Malatyaspor saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Sarı kart cezalısı Godson Azubuike ve sakatlığı bulunan Issiar Dia, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde kısa bir ter antrenmanı yapan sarı-kırmızılılarda hedef Antalyaspor maçını kazanıp 4 haftalık puan serisini sürdürmek. Teknik Direktör Erol Bulut’un Antalya maçı kadrosunda zorunlu değişikliğin dışında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği, orta sahayı Aytaç, Murat ve Diallo üçlüsünden kuracağı öğrenildi. Maçta yeni transferlerden Doria’nın kadroda olacağı belirtilirken, golcü Gilberto’nun ise maçı tribünden izleyeceği bildirildi.

Antalya Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonuçları

İki takım arasında bugüne kadar sadece bir maç oynanadı ve o maç da ilk yarıda 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Öte yandan iki takım teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Erol Bulut da bu maçta kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Antalyaspor son 5 resmi maçında sadece bir galibiyet alabilirken, Yeni Malatyaspor ise son 5 resmi maçında hiç yenilmedi.

ANTALYASPOR

Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Maicon, Hakan, Emre, Deniz

SAKAT: Yekta, Salih, William

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Vip Tribünü 100 TL, Batı Tribünü 40 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Kuzey Kale Arkası 10 TL, Güney Kale Arkası 10 TL, Misafir Takım Tribünü 10 TL

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EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertaç- Sadık, Mina, Cissokho, Chabeke, Diallo, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

EVKUR YENİ MALATYASPOR

SAKAT: Yok

CEZALI: Azubuike