Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ndiaye'nin maliyetinin 7,5 milyon eurodan daha fazla olduğu ve 12 milyon euroyu bulduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mustafa Cengiz yönetimi bu transferle birlikte diğer futbolcular için de düğmeye bastı.



ÖZBEK ÇEK DEFTERİYLE GİTTİ



Cengiz'in inceleme talimatının ardından öncelikle Ndiaye transferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişilerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanların, "Bu transferle igili bizim bilgimiz yok. Başkan Dursun Özbek, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler.



SIRADA 9 FUTBOLCU DAHA VAR



Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, San-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığı Gomis, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Dernayer, Latovlevici ve Carrasso için de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayn ayrı dosya tutulması istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanuni işlem yapılacak. (Star)