Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Köln kentinde, PKK terör örgütüne yakın bir internet sitesine konuşan Deniz Naki, Zeytin Dalı Harekatı hakkında iftiralarda bulundu.

Afrin operasyonuna karşı insanları meydanlara çağırıp ömür boyu men cezası almasıyla ilgili konuşan Deniz Naki; "Türkiye’de futbol lisansım ömür boyu iptal edilerek bana 272 bin TL para cezası verdiler. Açıkçası ceza verip vermemeleri beni fazla etkilemiyor artık. Umursamıyorum da. Açıkcası futbol yaşamım devam eder mi etmez mi ya da farklı alanlarda çalışmalara girer miyim, girmez miyim, çok fazla net değil henüz. Zaten bu olaylardan sonra çok fazla da düşünemedim." sözlerini kullandı.

Teklif var mı?

"Var, evet bazı görüşmeler yapıyoruz. Açıkcası kulüpler de beni transfer etmeye korkuyor. Yani onlar için bir risk aslında. Siyasi kimliğimden dolayı. Böyle bir sorumluluğu göze almaları gerekiyor."

YPG/PKK'yı skandal sözlerle savundu

Suriye sınırımızda yuvalanan PKK/YPG terör örgütünü öven Deniz Naki, bu teröristlerin bu zamana kadar Türkiye'ye taş bile atmadığını iddia edip, bütün dünyada kahraman olarak görüldüklerini söyleyerek alçakça sözlerine bir yenisini daha ekledi.