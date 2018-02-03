Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozan Tufan, Avrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Transferin son günü Crystal Palace'tan gelen kötü haberin ardından yıkılan 22 yaşındaki futbolcu, A takıma geri dönmek istiyor.

AFFETMEYİ BEKLİYOR

Kadro dışı olduğu için Dereağzı’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.

TEK BAŞINA İDMAN YAPIYOR

Kocaman’dan henüz bu yönde bir hamle gelmedi. Ozan, antrenör Hasan Özdemir yönetiminde, görev verilmesi halinde hazır olmak için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.