Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 26. haftasının açılış maçında, orta sıralarda yer alan Burnley, Turf Moor Stadı'nda sezonun formda ekibi Manchester City'yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Danilo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve iki takım soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Burnley, 82. dakikada İzlandalı oyuncusu Johann Gudmundsson ile ağları sarstı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Manchester City'de karşılaşma boyunca sahada kalan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 64'üncü dakikada sarı kart gördü.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 69'a çıkararak liderliğini sürdürürken, Burnley ise 36 puanla 7'nci sırada yer aldı.