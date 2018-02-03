Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın adından taraftarlar ’Yönetim İstifa’ ve ’Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’ tezahüratlarında bulundu. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara tüm stat eşlik etti.