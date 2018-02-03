Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak bu sabah TSİ 12’de Mancini Stadı’nda Fransa ile karşılaşan Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Millî Takımı rakibini Kemal’in 2, Ömer Güleryüz, Fatih ve Serkan Dereli’nin golleriyle 5-0 yendi.

Millî Takım daha sonra aynı statta İtalya ile TSİ 16.30’da karşı karşıya geldi. Ömer Güleryüz’ün 4, Kemail’in ise 2 gol attığı karşılaşmada Ampute Millî Takımı bu karşılamayı da 5-0 kazanarak kupaya uzandı.

Ampute Millî Futbol Takımı kaptanı Osman Çakmak, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söz verdiklerini hatırlattı ve, "Sayın Cumhurbaşkan’ım size söz vermiştik, Türk halkına söz vermiştik, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, tüm kupaları toplamaya devam ediyoruz" dedi.