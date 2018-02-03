Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Brose Bamberg'in formasını giyen ABD'li basketbolcu Augustine Rubit, 21. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brose Bamberg'in sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 95-74 yendiği maçta 34 verimlilik puanı üreten Rubit, kariyerinde ilk kez MVP unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaunt, 2 blokla tamamlayan Rubit, iki sayılık atışlarda 8'de 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 1'de 1, serbest atışlarda ise 12'de 9 ile oynadı.

Anadolu Efes'ten ABD'li Errick McCollum, İspanya ekibi Valencia'yı 82-66 mağlup ettikleri mücadelede 32 verimlilik puanı toplayarak MVP sıralamasında ikinci oldu. McCollum, karşılaşmayı 24 sayı, 6 asist, 6 ribaunt, 2 blok, 1 top çalmayla tamamladı.