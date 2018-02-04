Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20 haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde 3'te 3 yapan Terimli Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi şampiyonluğun iddialı isimlerinin puan kaybettiği haftada Sivas deplasmanından 3 puan almak isteyen Galatasaray, Sivasspor deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkacak. Sivasspor ise kendi evinde Galatasaray'dan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı ve spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas’ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak. Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Galatasaray’da sakat olan Fernando Reges dışında eksik bulunmuyor.

İki oyuncu ceza sınırında

Galatasaray’da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Fernando Muslera, maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.

Deplasmanda sıkıntılı

Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı. Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, önemli puan kayıpları yaşadı.

Son 5 deplasman maçında, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup olan Galatasaray, ardından Kayserispor’u yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

Galatasaray ile Sivasspor 24. maça çıkıyor

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16’sını sarı-kırmızılılar, 3’ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

Sivasspor, Süper Lig’de Galatasaray’ı 5 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014’te 2-1’lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4’ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

Sivas’taki maçlar

Taraflar arasında Sivas’ta yapılan 11 lig maçından 4’ünü Galatasaray, 3’ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Sivas’ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı. İki takım arasında Sivas’taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.