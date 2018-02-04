Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatımı izle ile birlikteyiz. Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Eto'o ve Jahovic gibi yıldızları kadrosuna katan Konyaspor, lider Başakşehir'i konuk edecek. Başakşehir, zorlu Konya deplasmanından 3 puan alarak liderliğini devam ettirmeyi planlıyor. Konyaspor ise ligde üst sıralara tırmanışa geçmeye başlamak için evinde puan veya puanların peşinde. Peki Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Konyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Eto'o oynamayacak...

Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden Samuel Eto'o Başakşehir maçına yetişemeyecek. Yine Volkan Şen'in de oynaması zor görünüyor. Başakşehir'de ise eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Atiker Konyaspor ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Attamah geri dönüyor

Medipol Başakşehir’de, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Joseph Attamah, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun’un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Clichy ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 21. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacak.