Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman’ın sezon başından beri kelimenin tam anlamıyla ‘feryat’ ettiği bireysel hatalar F.Bahçe’de bitmek bilmiyor. Avrupa maçlarıyla birlikte futbolcuların imzasının bulunduğu 14 büyük hata ve peşi sıra gelen kayıplar camianın bir türlü rahat nefes alamamasına yol açıyor. Tabi ki Kocaman’ın da... Bu 14 hatanın 11’i Süper Lig maçlarında geldi ve sonuçları ağır oldu. İşte maç maç o hatalar: Avrupa Ligi play-off ilk maçında Vardar’a deplasmanda 2-0 yenilen F.Bahçe’de ilk golde hatalı olan Mehmet Topal ikinci golü de kendi kalesine attı. Kadıköy’deki 2-1 kaybedilen rövanşta da yenilen ilk golde Isla ile Kameni’nin ortak hatası vardı ve Avrupa defteri kapandı.

24 golün 11’i gafletten

F.Bahçe’nin ligde yediği 24 golün 11’i bireysel hatalardan kaynaklandı. İşte o maçlar:

1. Hafta: Göztepe-Fenerbahçe (2-2): Castro’nun golünde Volkan Demirel tuttuğu topu elinden kaçırdı. Skor 1-1’e geldi. Josef’in hatalı hamlesinde Scarione golü attı. Göztepe 2-1 öne geçti.

2. Hafta: Fenerbahçe-Trabzon (2-2): Olcay’ın yaklaşık 20 metreden şutunda Volkan kapattığı köşeden golü yedi. Trabzon 2-1 öne geçti.

10. Hafta: Fenerbahçe-Kayseri (3-3): Neustadter’in hatalı geri pasında Umut Bulut attı, Kayseri 1-0 öne geçti. Neto kendi kalesine attı. Kayseri skoru 3-2’ye getirdi.

11. Hafta: Osmanlı-Fenerbahçe (1-1): Şener’in hatalı pasında gelişen atakta, Umar Aminu attı: 1-1.

14.Hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa (4-2): İsmail’in ıskaladığı topta Murillo attı. Kasımpaşa skoru 4-2’ye getirdi.

17. Hafta: Konya-Fenerbahçe (1-1): Isla’nın hatalı geri pasında Ömer Ali Şahiner attı. Konya 1-0 öne geçti.

18. Hafta: Fenerbahçe-Göztepe (2-1): İsmail’in kötü pasında, Skrtel topu yakalayamadı, Göztepe hatayı Poko’yla cezalandırdı: 1-1.

20.Hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği (2-2): Volkan’la anlaşmazlık yaşayan Dirar kendi kalesine attı: 1-0. Mehmet Topal’ın hatalı hamlesinde topu önünde bulan Milinkovic skoru eşitledi: 2-2

İstifa çağrısı

Maçın ardından uçup giden iki puana sinirlenen F.Bahçe taraftarları hep bir ağızdan ‘Yönetim İstifa’ ve ‘Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’ tezahüratlarında bulundu. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra bütün stat eşlik etti.

Yöneticiler çıkıştı

G.Birliği çalıştırıcısı Ümit Özat maçtan sonra sarı-lacivertli yöneticilerin soyunma odası koridorlarında kendilerine çıkıştığını iddia etti. Özat durumu hoş bulmadığını belirterek, “Neden oyuncum yerde yatıyormuş? 20. dakikada bir oyuncu yerde yatmaz” dedi.

Fedakâr Hasan Ali

Giresunspor ile oynanan kupa mücadelesinde ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle antrenmanlara çıkmayan ve dünkü maça kadar tedavi olan H. Ali oynamak isteyince on birde forma giydi. Öte yandan F.Bahçe’de İspanyol golcü Soldado 3 maç sonra ilk 11’de oynarken etkisizdi.

U21’de de üzüldü

U21 liginin 20. haftasında Gençlerbirliği’ni Dereağzı Lefter Küçükandonaydis Tesisleri’nde ağırlayan F.Bahçe rakibine 4-3 mağlup oldu. F.Bahçe U21 takımında forma giyen Rapaic’in oğlu Boris Rapaic attığı iki golle yıldızlaşsa da mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

4 maçta kayıp 6 puan

F.Bahçe ligdeki son 4 maçında 3 beraberlik aldı, 6 puan kaybetti. Devre arasına Konya beraberliğiyle giren (1-1) Kocaman’ın takımı, ikinci yarının ilk maçında Göztepe’yi 2-1 yense de, Trabzon (1-1) ve G.Birliği karşısında (2-2) ikişer puan daha bıraktı.

Özat'tan Güneş'e kirlendin imâsı yaptı

G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat maçın ardından, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı bırakmadılar. İlk yarıya bakılırsa oyunun hakkı Fenerbahçe’nindi. İki de topları direkten döndü. Fenerbahçe’nin takım savunmasını aşabilmek atomu parçalamaktan zor. Aykut Hoca büyük iş yapmış” derken Şenol Güneş’le ilgili olarak, “Bir adam verdiği 3-5 ayakkabının lafını yapar mı, misafir takıma hoş geldin demez mi? İstanbul’un havası kirli diyen sen değil miydin, şimdi o havayı çok teneffüs etmişsin” sözlerini kullandı.