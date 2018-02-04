Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Puan kaybına tahammülü olamayan Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni konuk ettiği maçta Aykut Kocaman taraftarların gönlüne göre bir kadro sahaya sürdü. Valbuena ilk 11’e dönmüş, Hasan Ali sol beke geçmiş, ön liberoda ise genç Oğuz Kağan rol almıştı. Sarı-lacivertliler maça müthiş bir tempoyla başladı ve tam anlamıyla oyunu domine etti. 8’de Hasan Ali’nin sert şutunda Hopf’un güçlükle çeldiği topu Soldado tamamladı ama direk gole izin vermedi. 20’de ise direği nişanlayan bu sefer Alper oldu. 26’da hakem Mete Kalkavan verdiği karar, vermediği kartla maçın gidişatına etki etti. Ani gelişen Fenerbahçe atağında Issah, Valbuena’yı sert bir faulle durdurdu. Faulü çalan Kalkavan, sarısı olan Issah’a ikinci kartı çıkarmayınca sarı-lacivertliler çileden çıktı.

Puan puan eriyor...

Derken bu sezon sarı-lacivertlilerin bu sezonki en büyük zaafı olan bireysel hatalara bir yenisi daha eklendi. 45’te Jailton’un sağdan ortasında Dirar’la Volkan arasındaki anlaşmazlık sonucu Faslı oyuncunun kafa vuruşu ağları sarstı: 1-0. Soyunma odasına bu şokla giden Fenerbahçe, büyük bir hırsla geri döndü. 46’da orta alanda topu alan Alper Potuk, yayın gerisinden mükemmel vurdu: 1-1. 60’ta Oğuz Kağan’ın şutunda Hopf mutlak golü önlesede, 61’de Dirar bu sefer doğru kaleyi vurarak ilk yarıdaki hatasını telafi etti: 2-1. Kadıköy’de yüzler gülmeye başlamıştı ki, 69’da Mehmet Topal’ın basit hatasında Milinkovic cezayı kesti: 2-2. Fenerbahçe Kadıköy’de 2 puandan olarak kan kaybetmeyi sürdürdü.

Aykut Kocaman yine hakemlere yüklendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından Giresun’daki sözlerini devam ettirdi. “Artık Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından mutlaka galibiyetle dönmemiz gerekiyor” vurgusu yapan Kocaman, “Kaybettiğimiz 2 puanın sorumlusu takım olarak hepimiziz. Fotoğraf çok net görülüyor. Geçen hafta net 2 kırmızı kart vardı ve şikayetimizi dile getirdik. Hemen ardından oynanan maçta adeta ‘Siz kimsiniz?’ diyen bir hakem vardı. 3 tane net penaltı vardı Giresunspor maçında, olmayan bir penaltı vardı. ‘Siz kimsiniz?’ diyen meydan okuma, bugünkü maçta da devam etti. 20 dakikada çok net bir kırmızı kart var” sözlerini kullandı. “Çok formsuz hakemler nedense bize denk geliyor. Bu meydan okumayı yapsınlar, buna çok ihtiyacımız var. Bu meydan okumayı her statta yapsınlar, o zaman başımızın üstünde yerleri var” diyen teknik adam, “Bu Fenerbahçe’nin sadece bu dönemine ait bir durum değil. Geçen sezon da yapıldı, önceki sezon da yapıldı ama bu sezon daha usturuplu yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Ozan dönüyor

Aykut Hoca devre arasında transfer olamayan Ozan Tufan konusunda, “Kişisel olarak kimseyi cezalandırmak gibi bir düşüncem yok. Fenerbahçe’nin menfaatlerine zarar gelecek bir harekette bulunmam. Bir değerlendirme yapmakta fayda var” dedi.