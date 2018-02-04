Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın çiçeği burnunda başkanı ara transfer döneminde sessiz kalındığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Mustafa Cengiz, bir programda sarf ettiği dünya yıldızlarının geleceği yönündeki sözlerine de açıklık getirerek, “Mazbatayı aldığımız günden sonra devir teslim ile birlikte bize kalan 3 iş günü. 3 iş gününde siz kimi, nasıl getireceksiniz, nasıl bir mantıkla onu bağdaştırdılar anlamadım. Dediğim şu; Galatasaray bir dünya takımıdır, her zaman bünyesinde en az iki dünya yıldızı olmak zorundadır. Yoksa ara transfer döneminde 3 günde ben Superman’i getireceğim demek zaten anlamsız olur” diye konuştu.

Şeffaflık sözü verdik

Galatasaray Spor Kulübü’nün mali yapısını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, “Mali açıdan bütün kulüpler gibi Galatasaray da, alay-ı vâlâ (gösterişli - tantanalı) bir durumda değil, zorluklar çok. Çok ciddi, birikmiş, ertelenmiş sorunlar var hem sistemsel olarak yıllardır oturmayan hem de mali olarak çözülmemiş, sürekli ertelenmiş mali sorunlar var. Galatasaray’ın içinde bulunduğu mali durumu inşallah ilk divan toplantısında, açıklamaya çalışacağım. Çünkü biz hem camiamıza, hem genel kurul üyelerine, hem bizi seçen ve seçmeyenlere şeffaflık sözü verdik, mücadele devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ndiaye’yi zehirledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ndiaye’yi göndermek istemediklerini belirtip, “Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza ‘kalmak istiyorum’ dedi. Kalmak istiyorum deyince biz asla ‘Ndiaye’yi satalım, mali sorunu halledelim’ demedik, Ndiaye’nin enteresan bir menajeri var, o nasıl yaptıysa hocamın tabiriyle çocuğu zehirledi” ifadelerini kullandı. Cengiz, basketbolda ayrı bir anonim şirket kurma projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Aslan erkenden bitirmek istiyor

İkinci yarıya başlarken “8 haftada, 8 galibiyet” hedefi koyan Galatasaray, 2 maçta 6 puan almayı başarmıştı. Hedefler doğrultusunda bu hafta da Sivas’tan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada golü erkenden bulup, iklimsel dezavantajı avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Sivasspor takımının alışık olduğu hava şartları, maç öncesi Galatasaray için handikap olarak dururken Galatasaray teknik heyeti işi erkenden koparıp, Sivas’ın direncini kırmayı hedefliyor.

Sabri'nin forması Nagatomo'ya

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Japon futbolcu Nagatomo’nun giyeceği forma numarası belli oldu. Uzun yıllar sarı-kırmızılılarda 55 numarayı giyen Sabri Sarıoğlu’nun forması Japon sol bekin de tercihi oldu. Dün yaptığı antrenmanla Sivas maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Nagatomo’nun bugün ilk 11’de forma giyip giymeyeceği büyük merakla bekleniyor.