Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupaya erken veda eden ve ligde son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer için maçın anlam ve önemi bir kat daha artmış durumda. Trabzonspor’un kazanmaktan başka çaresi yok. Devre arasında istenilen takviyeler tam olarak yapılmasa da Rıza Çalımbay mevcut kadroyla durumu idare edeceğini belirtiyor. Yarınki maçta da gerek performansa dayalı gerekse sakatlığa bağlı olarak değişimler söz konusu. Sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımdan uzak kalacak olan Burak Yılmaz’ın yerine Rodallega 11’e girecek.

Yazıcı kulübeye mi?

Bordo-mavililerde yeni transfer Filip Novak ile durumu düzelen Hubocan da 11’de olacak. En önemli değişim ise orta alanda gerçekleşecek. Devre arası transfer döneminde bonservisi alınan ve uzun vadeli faydalanılmak istenen Arjantinli yıldız Jose Sosa 11’de kendine yer bulacak. Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı’yı yedek bırakabilir. Hafta içindeki çalışmalarında taktik ağırlıklı idmanlar yaptıran Çalımbay’ın kanat organizasyonları üzerinde durduğu ve bazı oyunculara uzaktan şut attırdığı belirtiliyor.

Gelenek sürsün

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev almaya başladığı dönemden beri Medical Park Stadyumunda oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alındı ve 13 puan toplandı. Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ederken oyuncuların keyfi yerindeydi.