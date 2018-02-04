Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara alan Beşiktaş, 20. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü performansını gösterdi. Bu sezon özellikle dış sahada kazanmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, 20. hafta sonunda 11 defa rakiplerine misafir oldu. 2017-2018’deki 11 deplasman mücadelesinde dörder galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 17 puan kaybederek şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Şenol Güneş’in öğrencileri, Süper Lig’de deplasmandaki son 5 maçta ise sadece bir galibiyet alabildi.

Çok zor maçlar bekliyor

Bu süreçte Antalyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş; Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Bursaspor karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu periyotta Sivasspor’a ise yenildi. Bu sezon dış sahada kötü performans ortaya koyan Beşiktaş, kalan haftalarda da deplasmanda zorlu maçlar oynayacak. 22. haftada Atiker Konyaspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, devre arasında Samuel Eto’o, Adis Jahovic gibi transferleriyle dikkati çeken rakibi karşısında galibiyet arayacak. Daha sonra Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor’a 24. haftada misar olacak Beşiktaş, 26. haftada Başakşehir, 31. haftada ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Albayrak’tan sitem

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, Bursaspor karşısında aldıkları beraberlikle, Süper Lig’de puan kaybetme kredilerinin kalmadığını söyledi. Albayrak, “Önümüzde daha çok maç var ama bundan sonra artık puan kaybetme lüksümüz, kredimiz kalmadı. Umarım bu iyi dersler çıkarıp üst üste üçüncü şampiyonluk için kalan maçlarımızda daha iyi oynarız. Çünkü Beşiktaş Türkiye’nin en büyük kulübü, ilk kulübü. Her sene hedefimiz Beşiktaş’ın oynadığı her kulvarda şampiyonluktur” sözleriyle takıma mesaj gönderdi.

Forma Tolgay’ın

Ligin ilk yarısında özellikle son haftalarda formayı Oğuzhan’dan kapan ve maçlara ilk ilk 11’de başlayan Tolgay Arslan’ı hırs bastı. Formayı tekrar giymek için çok çalışan genç oyuncuya Gençlerbirliği maçında Şenol Güneş’in ilk 11’de şans vereceği öğrenildi.

Negredo paylaşımı

Son Bursaspor maçında biri kendi kalesine olmak üzere iki defa fileleri havalandıran Alvaoro Negredo için UEFA sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Golcü oyuncunun istatistikleri paylaşılırken, Negredo’nun ligde 5, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 defa gol attığının bilgisi verildi.

Gençler mesaisi

Bursa’da 2 puan bırakan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün 1,5 saat süren antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Gözler 10'u arıyor

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup bu sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Bursaspor deplasmanındaki etkisiz futboluyla taraftarların da tepkisini çeken 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde sadece 2 maçta skora katkıda bulundu. 2015-16’da 9 gol, 7 asist, 2016-17’de 5 gol, 7 asistlik performansıyla göz dolduran Oğuzhan, bu sezon ise sadece Karabük ve Alanyaspor maçlarında asist yaptı. Genç yıldızın ligde forma giydiği son 8 maçta da skora katkısı olmadı.