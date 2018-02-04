Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 120-88 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Şampiyonluğun favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets'ın mücadelesini, 120-88'lik skorla Rockets kazandı.

Misafir Rockets'ı galibiyete, 22 sayı, 11 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Ryan Anderson ve maçı 16 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamlayan James Harden taşıdı.

Cavaliers'ta LeBron James 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, J.R. Smith ve Isaiah Thomas 12'şer sayı kaydetti. Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribaunt üretti.

Drummond'dan etkileyici performans

Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, takımının Miami Heat'i 111-107 yendiği karşılaşmada, 23 sayı, 20 ribaunt, 4 top çalma ve 4 blokla oynadı.

Ev sahibi Pistons'ta 25 sayı, 7 asistle mücadele eden Ish Smith ve 16 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Blake Griffin, galibiyette önemli rol aldı.

Heat'te Goran Dragic'in 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Josh Richardson ve Kelly Olynyk 19'ar, James Johnson da 18 sayı attı.