Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda D.G Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 3 puanın yanında önemli bir futbolcusunu da kaybetti. Bu mücadele öncesinde Fernando Muslera ile Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırındaydı. Muslera, 75. dakikada sarı kart gördü. Deneyimli file bekçisi, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.