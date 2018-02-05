Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Göztepe maçı şifresiz canlı anlatım izle ile birlikyetiz. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Ligin son 3 haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vererek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde 16. haftada Atiker Konyaspor’u 1-0’lık skorla geçtikten sonra Galatasaray’a 3-1, Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Göztepe, geçen hafta Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı. Ligde 31 puanla 6 ve 7'nci sıralarda bulunan Trabzonspor ve Göztepe mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. İki takım da son haftalarda sürdürdükleri kazanamama serisini bozmanın peşinde. Peki Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Burak yok, Novak dönüyor

Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Pereira’nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi’ye, forvet hattında da Burak Yılmaz’ın yerine Hugo Rodallega’ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek.

Trabzonspor’da Hugo Rodallega’nın sahaya çıkması halinde uzun bir aradan sonra ilk 11 özlemi de sona erecek. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında ilk 11’de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev alabilecek.

Trabzonspor’un Göztepe maçına, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Tomas Hubocan, Jan Durica, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.

Ömer Şişmanoğlu'nun durumu belirsiz

Her iki takım da 20. haftaya 31 puanla girdi. Sezonun ilk yarısında İzmir’deki maçı Göztepe 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Hakan Çinemre yarınki maçta forma giyemeyecek, Ömer Şişmanoğlu’nun durumu ise daha sonra belli olacak.

İzmir temsilcisinde Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor ile Göztepe 20. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park’ta yapacakları karşılaşmayla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 19 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 8 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İzmir’de, 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı.

Trabzonspor evinde bir kez yenildi

Bordo-mavililer, Trabzon’daki 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0’lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.