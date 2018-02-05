Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşma sonrası yönetici Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına yaptığı açıklamada karşılaşmanın yan hakemine tepki gösterdi. Albayrak, "Diyecek bir şey yok. 1-0'dan sonra bir penaltı ama ben rica ediyorum. Ben bugüne kadar hiç hakemlerle ilgili konuşmadım. Hakem arkadaşlardan bu maçı tekrar izlemelerini rica ediyorum. Belki biz de yanlış görmüş, yanılmış olabiliriz. Herkes hakemlerden şikayetçi bir düşünmek lazım. Eğer o penaltı olmasaydı. Oyunun kaderi farklı olabilirdi. Biz kötü oynayabiliriz biz bunu kabul ediyoruz. Orta hakemden bir şikayetimiz yok. Ama yan hakem aradan 10-15 saniye geçtikten sonra penaltı veriliyor. Büyük çabalar sarf ediliyor. Büyük paralar harcanıyor hedefimize ulaşmak için sadece biz değil bütün kulüpler aynı şikayetten yakınıyorlar. Bugüne kadar 2002'de hakemden yakınmıştım. Bugünde yakınmıyorum ama şunu söylüyorum. Bu maçı tekrar izlerlerse ondan sonra kendi kendilerine yorumlarını verecekler" dedi.



"Üç puan alsak avantaj yakalayacaktık"

Maçtan sonra penaltı pozisyonunu Fatih Terim ile de konuştuğunu ifade eden Albayrak, "O pozisyonun kasetini izledik. Pozisyonu defalarca izledikten sonra tabii ister istemez bir tepkiniz oluyor. Biz iyi yoldayız. Hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Hedefimize ulaşacağız. İyi bir maçtı. Üç puan alsak çok büyük bir avantaj yakalayacaktık. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda Antalya ile oynuyoruz. 3-4 haftalık bir süreyi İstanbul'daki maçlarla geçireceğiz. Orada kaybettiğimiz 3 puanın acısını çıkartacağız. Yapacak bir şey yok önümüze bakacağız. Ağlayacak halimiz yok. Biz Galatasarayız" şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili yapacak bir şey olmadığını aktaran Albayrak, "Nasıl biz kendi aramızda değerlendirme yapıyorsak onlarda kendi aralarında değerlendirme yapacaklar. Bu maçta özellikle yan hakem penaltı pozisyonu dikkatlice seyrederse ondan sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Türkiye merak ediyor. Milyonlarca Galatasaray taraftarı merak ediyor. Nasıl bir penaltı olduğunu hepimiz bilmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.