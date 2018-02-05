Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Önce Sivasspor’u tebrik ediyorum. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını bekliyordum” itirafında bulunurken, “Bizim bir şablonumuz var ama bunların hiçbirini sahaya yansıtamadık. Beni bu üzer. Bu yolda her şey var. Liderliği kaçırdığımıza mı, 3 puanı kaçırdığımıza veya oyun kalitesine mi yanalım. Ben en çok sonuncuya yanıyorum. Ne başlangıçta ne sonradan oyun kalitesini ortaya süremedik. Duran top olmuş, o karar verilmiş, böyle olmuş... Her şeye rağmen Galatasaray takımı bunun üstesinden gelebilmeli” sözlerini kullandı.

Tarzımız bu değil

“Bizim böyle bir oyun tarzımı yok, bekle karşıla” vurgusu yapan hoca, “Biz Galatasaray’ız, herhangi bir şekilde böyle oynamamalıyız. En önemli özelliğimiz topun bizde olması. Bugün bunu da pek sağlayamadık. Galatasaray normlarının gerisinde kaldık” derken, “Ayağımıza gelen fırsatı kullanamadık. Geldiğimden beri hiç böyle kötü maç oynamadık. Lig bundan sonra böyle geçecek. Her takım güçlü. Oynayamazsanız puan alamazsınız. Bugün 3 puan değil, kaybolan mental bir ortam var. Ama çabucak toparlayacağız” sözlerini kullandı. Terim, “Ben kadrodan memnunum. Bu tip kazalar olacak. Olmasa elbette iyiydi. Her musibette bir hayır vardır. Galatasaray 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadı. Benim üzüldüğüm nokta burası. Tabii ki sezon sonunda ne yapacağımızı göreceksiniz” açıklaması yaptı.

Nagatomo 11’de

G.Saray’ın yeni sol beki Nagatomo adeta ayağının tozuyla on birde maça çıktı. Japon oyuncu Sivasspor karşısında sürati ve yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti. Nagatomo yüzde 90 başarılı pasla oynarken girdiği 19 ikili mücadeleden 5’ini kazanarak fizik gücünün henüz hazır olmadığını gösterdi. Mücadeleye Nagatomo’nun vatandaşı olan medya mensupları da ilgi gösterdi. 22 Japon gazeteci akredite olarak karşılaşmayı izledi

Zamana ihtiyacım var

Nagatomo maçın ardından, “Sadece 2 antrenman yapma şansı buldum. Kolay değil. Yeni bir lig, yeni takım arkadaşları, yeni oyun düzeni. Bunun için belli bir zamana ihtiyacım olacak. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yaptım” açıklamasında bulundu.

Hasan Şaş çıldırdı!

Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, 12. dakikada Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartıştı. Baykal’ın, faul pozisyonunda Galatasaray kulübesine dönüp hareket yapmasına tepki gösteren Şaş, Sivasspor kulübesine doğru yürüdü. Teknik Direktör Fatih Terim, Ümit Davala ve İdari Menajer Mert Çetin’in Hasan Şaş’ı sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü. Fatih Terim daha sonra Samet Aybaba’ya idari menajerinin hareket yaptığını anlatırcasına vücut dili ile tepki gösterdi. Hakem Fırat Aydınus ikiliyi dördüncü hakem vasıtası ile uyardı ve olayların tekrarlanması durumunda iki kişiyi de tribüne göndereceğini söyledi.

Ziya Kayseri’de yok

Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Demir Grup Sivasspor’un başarılı sol beki Ziya Erdal cezalı duruma düştü. Ziya, takımının 21. haftada Kayserispor’a misafir olacağı maçta oynayamayacak. Öte yandan Sivas iki maç aradan sonra üç puan aldı.

N’Dinga 3 yıl sonra

Demir Grup Sivasspor başarılı ön libero oyuncusu Delvin N’Dinga dün G.Saray karşısında takımını öne geçiren golü atan isimdi. Kongo’lu futbolcu 3 yıl sonra gol atmanın sevincini yaşadı. N’Dinga son golünü Yunanistan Süper Ligi’nde Olimpiakos formasıyla Platanias’a karşı atmıştı.

Robinho yedek kaldı

Sivasspor’un ara transferde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü isim Robinho maç boyunca yedek bekledi. Taraftarlar yıldız oyuncunun futbolunu görmek için sabırsızlansa da takımı çok iyi bir futbol ortaya koyan teknik direktör Samet Aybaba Robinho’yu sahaya sürmedi.

Belhanda’ya yine kesik

G.Saray’da Younes Belhanda, üst üste 3 maçta da yedek soyundu. Fatih Terim’in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Belhanda, ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı. Faslı oyuncu 68’de oyuna girdi.

İyi oynamadık

G.Saray’ın genç kanat oyuncusu Garry Rodrigues maçın ardından, “Aslında söylenecek çok fazla şey yok. Ne yazık ki istediğimiz oyunumuzu oynayamadık. Son iki haftadaki oyunumuzu sergileyemedik. Takım olarak kötüydük. Böyle olunca da kaybettik” sözlerini kullandı.

Çok tartışılan karar

Maçın 56. dakikasında Sivasspor’dan Bifouma ceza alanına sokulmak isterken, Denayer’in müdahalesi ile yerde kaldı. Fırat Aydınus önce oyunu devam ettirdi, ardından yardımcısı Aleks Taşçıoğlu’nun uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Denayer’in yaptığı müdahalenin ceza alanı içinde olup olmadığı sosyal medyayla spor programlarında tartışma konusu yapıldı.

Harekâta büyük destek

Futbolseverlerin Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasına ilgisi yüksek oldu. Yeni 4 Eylül Stadı’nda tribünler dolarken, Galatasaray taraftarları için ayrılan bölümde de yaklaşık 1500 kişi yer aldı. Futbolseverlerin diğer maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da Zeytin Dalı Harekatı’na desteği sürdü. Maç öncesi statta bayraklar dağıtılırken tribünlerde kartonlarla, “Ey Şanlı Asker” yazısı oluşturuldu. Ev sahibi taraftarlar takımlarının gollerinde ve maçın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Albayrak: Kaza geçirdik

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, “Denayer’in penaltısını yan hakem Aleks Taşcıoğlu verdi. Pozisyonu dikkatli şekilde tekrar izlerse ne karar vereceğini merak ediyorum” derken, “Biz büyük kulübüz, ne mağlubiyetlerin altından kalktık. Biz hocamızla ve futbolcularla kenetlendik. Bu maç bir kaza. Bu hafta diğer takımlar da puan kaybetti. Yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.