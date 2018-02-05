Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Galatasaray için Sivas deplasmanından alınacak 3 puanın değeri 3 kat daha artmıştı. Bütün camia “Konsantrasyon” derken, Terim’in sahaya sürdüğü 11 pek motive olmuş bir görüntü vermedi ilk etapta. Ortada Tolga-Donk ikilisiyle, sol bekte Nagatomo ile başlayan Galatasaray, oyun kurmakta zorlandı. Sivasspor cephesi Galatasaray kalesine daha organize hücum ediyordu. 16’da soldan Rybalka’nın kullandığı kornerde, ön direkte N’Dinga kafasıyla uzak köşeye vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0. Golden hemen sonra Samet Aybaba’nın öğrencileri farkı 2’ye çıkarmaya çok yaklaştı. Soldan Bifouma’nın ortasına Kone kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 30’dan sonra rakip kalede daha tehlikeli olan Galatasaray art arda iki pozisyon yakaladı. Bunlardan birini Gomis diğerini Maicon kullanamadı. 44’te Feghouli’nin ceza sahası dışından çektiği etkili şut da çerçeveyi bulmayınca G.Saray devreye mağlup girdi.

Gol ararken gol yedi

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya daha baskılı başladı. 51’de sağdan hızla ilerleyen Rodrigues yerden 6 pas üstüne sert bir orta kesti, o noktada biten Yasin iyi vuramadı. Galatasaray tam oyunu istediği şekle döndürdüğü sırada ikinci golü kalesinde gördü. 56’da çabuk gelişen Sivas atağında sağdan hızla ilerleyen Bifouma, Denayer’le mücadelesinde yerde kaldı ve hakem ‘penaltı’ dedi. Topun başına geçen Kone, topu Muslera’nın sağından ağlara yolladı: 2-0. Fark ikiye çıktıktan sonra Fatih Terim, bütün kozlarını oynamaya başladı. Kulübeden Eren, Belhanda, Sinan hamleleri gelirken, sarı-kırmızılılar golü 79’da bulabildi. Belhanda’nın müthiş pasıyla soldan çizgiye doğru inen Rodrigues, soldan içeri çevirdi. Kaleciden seken topa Eren vurdu, tekrar önüne düşen topu Eren bu defa tavana astı: 2-1. Galataaray kalan bölümde beraberlik için yüklendi ama süre yetmedi. Aslan Sivas’ta hayatî bir 3 puan bıraktı.