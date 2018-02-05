Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig lideri Medipol Başakşehir, devre arasında önemli takviyeler yapan ve Mehmet Özdilek’le beraber savunmacı kimliğini bırakıp hücumu tercih eden Atiker Konyaspor’a misafirdi. Misafir olunca umduğunu değil bulduğunu yemesi normaldi ancak ilk 20 dakikada hamarat olan sürekli çalışıp çabalayan ve rakibi gol yemeye zorlayan bir Konya izledik. Zaten 20 dakikalık dilimde kaçan net gol sayısı 5’ti. Peki Başakşehir ne yaptı? Pozisyonu yoktu. Pas takımı olmasına rağmen Konya alanları kapatıyor ve pas yaptırmıyordu. 36’da “kalite” farkı ortaya çıktı. Emre Belözoğlu defansın arkasına uzun top attı, kaleciyle karşı karşıya kalan Adebayor vurdu Serkan Kırıntılı’ya çarpan topu yine Adebayor tamamladı: 0-1.

Orkan yine atıyordu

İkinci yarı görüntü pek farklı değildi. Yine önde basan ve gol arayan Konyaspor, çıkmakta zorlanan bir Başakşehir vardı. Abdullah Avcı’dan baskıya karşılık Arda Turan hamlesi geldi. Zaman zaman Adebayor’un bile geri gelerek savunmasına yardım etmesi dikkat çekti. Konya’nın çok net pozisyonu yoktu ancak ciddi bir baskısı söz konusuydu. Ev sahibinin beklediği gol uzatmada geldi. Skubic, kafayla skoru dengeledi. 90+5’te kazanılan frikiği Orkan Çınar kullandı top üst direkten döndü ve hakem bitiş düdüğünü çaldı.

Emre yanabilir

Maçın son bölümünde Emre Belözoğlu tansiyonu yükseltti. Zaman zaman hakem Halis Özkahya’ya itirazlarda bulunan Başakşehir’in kaptanı uzatmada hakemin sarı kartına el kol haneretleriyle beraber “küfürlü” tepki verdi. Özkahya ikinci sarıdan kırmızıyı gösterdi. Emre bir süre sözlü itirazlarına ve tepkilerine devam edip çıktı. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak ama hakemin raporu da cezada konusunda belirleyici olacak. Eğer kart sonrasındaki tepkilerde küfür varsa ve rapora yazılırsa ceza 2-3 maçı bulabilir. Bu arada Süper Lig’de tek kırmızı kart görmeyen kulüp Başakşehir’di o unvan da Emre’nin atılmasıyla gitti.