Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başından beri hakem hatalarından canı yanan Fenerbahçe, Trabzon ve Giresun karşılaşmalarında da mevcut düzenin devam etmesine tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler, Giresun karşılaşmasından sonra kendi aleyhlerine, rakiplerin lehine yapılan hatalarla ilgili hazırladıkları kapsamlı dosyayı TFF’ye sunmuştu. Ancak Mete Kalkavan’ın Gençlerbirliği maçındaki yönetimi, Fenerbahçe’nin sabrını iyice taşırdı. Dün kulüpten yapılan açıklamada TFF ve kurullarına yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Durumun “hakem hatası” şeklinde izah edilemeyeceğini savunan sarı-lacivertliler, “Bu Türk futbolunun dizayn edilmesi sorunudur” ifadesi kullanıldı.

Futbol dizayn ediliyor

Sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği tarafından TFF’ye yapılan ziyarete değinen Fenerbahçe Yönetimi, “Bu ziyarette, Türk futbolunu dizayn faaliyetleri örnekleri ile TFF Başkanına ve Yönetim Kuruluna aktarıldı. TFF kurullarının yanlı kararlarının tek tek izah edildi. Hüsnü Güreli ve Cengiz Zülfikaroğlu’nun kurullara nasıl müdahale ettiğinin altı çizildi” hatırlatması yaptı. Görüşme sonrası Yıldırım Demirören’in TFF ve kurullarında, hakem camiasında kapsamlı bir FETÖ temizliği yapılması talebini olumlu karşıladığı, şaibeli isimlerle yolların ayrılmasına ve bir an önce VAR sistemine geçilmesine söz verdiği belirtildi.

Kocaman’a inanıyoruz

Ancak bir nebze azalan hataların ardından TFF’nin Kulüpler Birliği’ne verdiği sözleri tutmadığını belirten Fenerbahçe Yönetimi, şikâyet edilen eski düzenin ikinci yarıda hiçbir değişiklik olmadan sürdüğüne dikkat çekti. Aykut Kocaman’ın gerçekleri dile getirdiğini ifade eden sarı-lacivertliler, “Büyük resmi görmeyenler ya bu düzenin bir parçasıdır ya da art niyetlidir” derken, “Mevcut adaletsiz düzen değişinceye kadar TFF ve MHK’nin ensesinde olacağımızı, mücadelemizi sürdüreceğimizi deklare ederiz” vurgusunda bulundu. Yönetim, “Aykut Kocaman önderliğindeki takımımız şampiyonluğa ulaşacak güçtedir ve mücadelemiz hem saha içinde hem de ilgili merciler nezdinde sürecektir” dedi.