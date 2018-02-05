Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 17. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında misafir ettiği Anadolu Efes’i 100-74 yendi. Ligin ilk yarısında oynanan ve lacivert-beyazlı takımın 84-80’lik üstünlüğüyle biten ilk maçın rövanşını alan Obradovic’in ekibi böylece Banvit ve Olimpiakos karşılaşmalarıyla yaşanan iki maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı. Maça Dixon, Guduric ve Melli’nin sayılarıyla 8-0’lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği de 27-10’luk farklı skorla önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında iki teknik faul alan Zoran Dragic oyun dışı kalırken, Obradovic’in öğrencileri soyunma odasına 23 sayılık avantajla girdi: 57-34.

Efes yakalayamadı

İkinci yarıya 7-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes, farkı 16 sayıya kadar indirdi: 57-41. Obradovic’in molasının ardından toparlanan Fenerbahçe Doğuş, krizden Wanamaker’ın sayılarıyla çıktı. Çeyreğin son bölümünde 8-0’lık bir seri daha yakalayan Ergin Ataman’ın takımı son 10 dakikaya girilirken farkı 15 sayıya kadar indirdi. Topu ve süreyi iyi kullanan Obradovic’in ekibi rakibinin daha fazla yaklaşmasına izin vermedi ve sahadan 100- 74’lük galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Efes 6. defa parkeden üzgün ayrıldı. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka-Gaziantep: 74-67, Trabzon-Sakarya BŞB: 96-79, Büyükçekmece-İBB: 107-78.

Ataman kızdı

Fenerbahçe, gardı düşmüş Efes karşısında son dakikalarda farkı giderek açarken, son sayılarını Datome’nin 2 serbest atışıyla bulup 100’e ulaştı. Fenerbahçeli taraftarların Ergin Ataman’ı kızdıran tezahüratlarına, skoru 100’e tamamlama gayreti de eklenince Efes’in koçu çok kızdı. Ataman, Obradovic’in elini sıkmadan salondan ayrılırken, “O benden daha iyi bilir neden böyle yaptığımı. Bir takım 24 sayı öndeyken faul yapmaz” ifadelerini kullandı.